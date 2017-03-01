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13:25 (мск), источник: СуперОмск

Прокуратура увидела коррупцию в отмене 27 частных маршрутов в Омске

Силовики обратились в суд, так как нашли коррупциогенный фактор в документах мэрии.

В документах мэрии Омска, контролирующих внутримуниципальные перевозки, прокуратурой региона была обнаружена самовольная отмена маршрутов. Так, согласно одному из документов, утвержденному мэрией Омска, основанием для отмены муниципальных маршрутов являются мероприятия, предусмотренные в документе планирования перевозок.

«Поскольку законодательством не установлено обязательных требований к содержанию документа планирования перевозок, основание для отмены маршрута, выраженное через отсылку к предусматривающему данное мероприятие документу планирования перевозок, может способствовать принятию муниципалитетом произвольных решений», — сообщает пресс-служба прокуратуры Омска.

При этом формулировки «развитие территории Омска» и «создание центров пассажиропотоков» используются в документе одновременно как повод для установления и изменения, так и для отмены маршрутов, что не соответствует принципам ясности и определенности правовых документов.

Напомним, что ранее прокуратура направляла в мэрию Омска требование об изменении документа с целью исключения выявленных коррупциогенных факторов, однако чиновники ничего предпринимать не стали.

В связи с этим прокуратура города направила в суд административное исковое заявление о признании коррупциогенных правовых норм не действующими. В настоящее время проведение проверочных мероприятий продолжается, заявление прокурора находится на рассмотрении в Центральном районном суде.

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