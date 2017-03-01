Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность
Медлить с их заменой не стоит.
Медлить с их заменой не стоит.
Если безопасность семьи — в приоритете, вместо покупки очередного гаджета обновите газовую плиту, советуют в аварийной газовой службе. Современная газовая плита — лучший подарок на 8 Марта всем хозяйкам.
В особой группе риска — пожилые люди, которые часто забывают включенные плиты без присмотра, в квартире возникает загазованность, или пища пригорает. Предотвратить угрозу дальнейшего ЧС помогают правильные действия очевидцев (проветривание помещений и звонок по телефону 04) и оперативная помощь бригад круглосуточного немедленного реагирования АО «Екатеринбурггаз».
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Как сообщили «Уралинформбюро» в
Использование устаревших газовых плит, котлов, водонагревателей, печных горелок влечет за собой несчастные случаи, пожары и взрывы газа. Во избежание тяжких последствий для нарушителей газовой безопасности в РФ введена административная ответственность. За эксплуатацию газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей — до 30 тысяч рублей. Данные о нарушителях правил газовой безопасности будут регулярно передаваться в Департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области.
Срок эксплуатации любого газового прибора прописан в паспорте от