Треть газовых плит в Екатеринбурге таят смертельную опасность

Если безопасность семьи — в приоритете, вместо покупки очередного гаджета обновите газовую плиту, советуют в аварийной газовой службе. Современная газовая плита — лучший подарок на 8 Марта всем хозяйкам.

В особой группе риска — пожилые люди, которые часто забывают включенные плиты без присмотра, в квартире возникает загазованность, или пища пригорает. Предотвратить угрозу дальнейшего ЧС помогают правильные действия очевидцев (проветривание помещений и звонок по телефону 04) и оперативная помощь бригад круглосуточного немедленного реагирования АО «Екатеринбурггаз».

За январь-февраль 2017 года аварийные бригады устранили 60 опасных ситуаций, связанных с нарушениями правил эксплуатации газового оборудования. Современное же газовое оборудование оснащено системами безопасности и позволяет минимизировать угрозы.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе АО «Екатеринбурггаз», в Екатеринбурге эксплуатируется 364 тысячи газовых плит, около 15 тысяч газовых котлов, более 4 тысяч проточных водонагревателей и 1,4 тысячи печных горелок. Почти каждый третий газовый прибор в квартирах екатеринбуржцев (33% от общего количества газоиспользующего оборудования) — с истекшим сроком эксплуатации. Только в 2016 году сотрудники АО «Екатеринбурггаз» при плановом техническом обслуживании выдали потребителям газа 16 564 предписания о необходимости замены оборудования с истекшим сроком эксплуатации.

Использование устаревших газовых плит, котлов, водонагревателей, печных горелок влечет за собой несчастные случаи, пожары и взрывы газа. Во избежание тяжких последствий для нарушителей газовой безопасности в РФ введена административная ответственность. За эксплуатацию газовых приборов с истекшим сроком эксплуатации гражданам грозит штраф от 1 до 2 тысяч рублей, за повторное правонарушение — от 2 до 5 тысяч, а если их действие или бездействие привело к угрозе причинения вреда жизни или здоровью людей — до 30 тысяч рублей. Данные о нарушителях правил газовой безопасности будут регулярно передаваться в Департамент государственного строительного и жилищного надзора Свердловской области.