Реальные доходы жителей края в 2016 году уменьшились более чем на 20%

По данным статистики, индекс промпроизводства в крае сократился по сравнению с 2015 годом на 1,3%. На 0,4% уменьшилось производство сельхозпродукции. На 13,8% сократился объем работ в сфере строительства.

Оборот розничной торговли в Прикамье уменьшился по сравнению с 2015 годом на 7,5%. При этом оборот оптовой торговли вырос на 2,4%. Внешнеторговый оборот в январе-декабре 2016 года сложился в размере 4,9 млрд. долларов США, что на 30,4% ниже уровня января-декабря 2015 года.



По данным министерства финансов Пермского края консолидированный бюджет в январе-декабре 2016 года сведен с дефицитом. Расходы превысили доходы на 586,7 млн руб. По сравнению с 2015 годом доходы выросли на 4,9% и достигли 133,1 млрд руб.



Сводный индекс потребительских цен на все товары и услуги в Пермском крае в декабре 2016 года по отношению к декабрю 2015 года составил 105,4%, в том числе на продовольственные товары — 104,8%, непродовольственные товары — 105,9%, услуги, оказываемые населению — 105,4%. Стоимость минимального набора продуктов питания составила 3584 рублей на человека,

увеличившись с начала года на 2,4%.



Среднедушевые доходы населения составили 29841 руб., сократившись на 6,9%. Реальные располагаемые денежные доходы населения (доходы за вычетом обязательных платежей, скорректированные на индекс потребительских цен) по сравнению 2015 годом уменьшились на 21,4%. Реальная заработная плата снизилась на 1,0%