В порту Новороссийска обнаружено 12 тонн зараженного вредителем перца
Специалисты управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея предотвратили ввоз в Россию крупной партии товара, зараженного вредителем.
Специалисты управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея предотвратили ввоз в Россию крупной партии товара, зараженного вредителем.
В порту Новороссийска при досмотре свежего перца, ввезенного из Израиля, было установлено, что в продукте имеется опасный карантинный вредитель — западный цветочный трипс.
Зараженная партия перца общим весом 12 т запрещена к ввозу в Россию.