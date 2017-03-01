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15:53 (мск), источник: Коммерсантъ

В порту Новороссийска обнаружено 12 тонн зараженного вредителем перца

Специалисты управления Россельхознадзора по Краснодарскому краю и Республике Адыгея предотвратили ввоз в Россию крупной партии товара, зараженного вредителем.

В порту Новороссийска при досмотре свежего перца, ввезенного из Израиля, было установлено, что в продукте имеется опасный карантинный вредитель — западный цветочный трипс.

Зараженная партия перца общим весом 12 т запрещена к ввозу в Россию.

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