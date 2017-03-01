Администрация Волгоградской области озвучила социально-экономический прогноз до 2020 года

Базовый сценарий основан на сохранении «неблагоприятной внешнеполитической обстановки», среднегодовой инфляции в 4−5% и стоимости барреля нефти не более 40 долларов, сообщает корреспондент «Ъ».

Ожидается, что в 2017 году индекс промпроизводства в регионе увеличится на 1,5%, в 2018 году — на 2%, в 2019 году — 2,5%. Прогнозируется рост объема инвестиций на 4,8% в 2018 году и 9,3% в 2019 году, однако по итогам 2017 года ожидается спад на 3,7%.



Инфляция в 2017 году составит 5,5%, в 2018 году — 4,8%, в 2019 году — 4,3%, считают областные финансисты. Средняя начисленная зарплата прогнозируется на уровне 27,9 тыс. рублей в 2017 году, 29,65 тыс. рублей в 2018-м и 31,4 тыс. рублей в 2019 году. Уровень безработицы в ближайшие три года ожидается стабильным — примерно на уровне 7%. Также губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров поставил задачу — к 2021 году увеличить годовой показатель внутреннего валового регионального продукта до 1 трлн рублей, уточнили в комитете.

«Первый этап работы по наведению порядка в финансово-бюджетной сфере, которая началась в 2014 году, завершен. Одной из новых задач является проектное управление. Кроме того, мы заключаем с правительством РФ соглашения на предоставление субсидий. Подписано 41 соглашение, 39 из них включены в реестр Федерального казначейства. Эти меры позволят привлечь в регион дополнительное финансирование», — заявил первый заместитель губернатора Волгоградской области — председатель комитета финансов Александр Дорждеев.

По его словам, совокупный прирост собственных доходов областного бюджета за последние три года составил 11,8 млрд рублей. При этом в 2016 году расходы снижены на 1,2 млрд рублей, еще два миллиарда рублей бюджет сэкономил на госзакупках. Всего с 2014 года расходы на закупки удалось снизить на 4,5 млрд рублей. Коммерческие займы замещаются бюджетными под 0,1% годовых: доля таких кредитов в структуре госдолга Волгоградской области увеличена с 35,8% до 45,8%. В итоге на обслуживании долговых обязательств в прошлом году сэкономлено 357 млн рублей.

«Такой подход повышает уровень доверия к региону со стороны федерального центра, делает Волгоградскую область более привлекательной для инвесторов. По прогнозной оценке, инвестиции в экономику региона по итогам 2016 года превысят 190 млрд рублей», — отметил Дорждеев. Также растет объем господдержки и безвозмездных поступлений из федерального бюджета: в этом году он составит более 20 миллиардов рублей.