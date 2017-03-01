Весна началась с ослабления белорусского рубля

Нацбанк установил официальные курсы валют по итогам торгов:

Доллар США — 1,8955 Евро — 1,9979 100 российских рублей — 3,2472.

Таким образом, на торгах 1 марта доллар подорожал на 0,51%, евро — на 0,03%. Российский рубль несколько потерял — 0,22%. В целом, к корзине валют белорусский рубль в среду ослаб на 0,04%.

На торгах Московской биржи в среду доллар США торговался на уровне 58,26 рубля, евро — 61,42. Баррель нефти марки Brent стоит порядка 56,4 доллара.