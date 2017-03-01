Более 35,6 млрд рублей направят на развитие БАМа и Транссиба на ВСЖД

На модернизацию инфраструктуры и развитие Байкало-Амурской и Транссибирской железнодорожных магистралей в 2017 году планируется направить около 35,6 млрд рублей. Как сообщает 1 марта пресс-служба Восточно-Сибирской железной дороги, самым масштабным проектом этого года станет строительство нового Байкальского тоннеля на участке Дельбичинда — Дабан ВСЖД. Объем инвестиций в объект составит порядка 8,5 млрд рублей.

В 2017 году планируется ввести в эксплуатацию 124 объекта строительства. С начала года строительно-монтажные работы уже ведутся на 19 из них. Для увеличения пропускных способностей Транссиба начата модернизация пути на участках Мегет — Батарейная, Иркутск-Сортировочный — Иркутск-Пассажирский, Байроновка — Разгон, Головинская — Кутулик, Танхой — Переемная, Уда — Хингуй и других.

В течение 2017 года завершится первый этап реконструкции станций Тайшет, Новая Чара, строительство 27-квартирного жилого дома на северной станции Коршуниха-Ангарская, установка модульных жилых домов на станциях Куанда, Киренга, Кунерма, Кюхельбекерская, реконструкция административно-бытового комплекса на ст. Зима, техническое перевооружение нескольких тяговых подстанций, строительство второго пути на перегоне Сакукан-Салликит и другие работы.

Общий объем планируемых инвестиций на ВСЖД в 2017 году — 42,3 млрд рублей.