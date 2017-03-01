Регоператоров для строительства мусорных полигонов в Челябинске и Магнитогорске выберут в 2017 году

В Челябинской области в 2017 году должны выбрать региональных операторов по обращению с твердыми коммунальным отходами (ТКО) для Челябинского и Магнитогорского кластеров — об этом в среду, 1 марта, заявила первый заместитель министра экологии Челябинской области Ирина Харина, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Регоператоры будут управлять работой по сбору, сортировке и переработке мусора. «По закону РФ, конечный срок выбора Регоператора — до 1 мая 2018 года. С двумя кластерами — Челябинским и Магнитогорским — мы определимся в этом году, по остальным четырем — Кыштымскому, Карабашскому, Саткинскому и Усть-Катавскому — в первой декаде 2018», — сказала Харина.

После конкурсных процедур Регоператоры должны будут обратиться в региональное министерство тарифного регулирования, чтобы определить новую ежемесячную плату за мусор. Она будет выше нынешней (в среднем, 65−80 рублей. — Прим. АН «Доступ»), так как южноуральцам придется оплачивать всю цепочку — вывоз отходов, их обезвреживание, сортировку и сохранение.

По словам министра Татьяны Кучиц, в субъектах, где уже внедрена работа Регоператоров (Астраханской, Краснодарской областях), тариф составляет, в среднем, 100 рублей с человека.

Напомним, территориальная схема обращения с отходами в Челябинской области была разработана еще в 2016 году. Документ содержит подробное описание существующего положения и перспективных направлений развития отрасли обращения с отходами, включая сбор, размещение, обработку и утилизацию отходов в регионе.