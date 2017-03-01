Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Инвестиции россиян в экономику Украины выросли в 2,5 раза за год
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Скончался Виталий Чуркин
16:22 (мск), источник: ИА REGNUM

В воронежских троллейбусах ввели систему безналичной оплаты

Воронежцев пытаются приучить платить картами, обещая скидки за проезд.

Система безналичной оплаты проезда ввели в нескольких троллейбусах в Воронеже с 1 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Пока специальные терминалы оплаты установлены лишь в троллейбусах на двух маршрутах — №№ 8 и 7, однако через две недели, обещают в мэрии, такая система будет введена во всех муниципальных троллейбусах.

Терминал установлен рядом с водителем. Чтобы оплатить проезд бесконтактной картой, нужно приложить ее к терминалу, карту с чипом — вставить в него. При этом пин-код вводить не нужно. Терминал выдаст чек. Прикладывать к терминалу можно будет также мобильные телефоны, «умные часы» и другие гаджеты, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты. Для оплаты будут приниматься карты Mastercard, Visa и Мир любых банков.

Проект электронной оплаты совместно с муниципалитетом запустили ПАО «Сбербанк» и платежная система Mastercard. Оплачивать проезд пассажиры могут с помощью своей банковской карты либо традиционным способом — наличными. При оплате картой стоимость проезда обойдется на два рубля меньше — 13 рублей против 15-ти, однако скидка будет действовать только до 22:00.

Как пояснил руководитель управления транспорта Владимир Анисимов, в случае, если пилотная система безналичной оплаты в троллейбусах будет работать успешно, такими же терминалами оборудуют весь муниципальный транспорт — около 120 автобусов, а до конца года, возможно — и весь общественный транспорт.

Систему безналичной оплаты в транспорте в Воронеже планировали ввести в 2016 году: сначала летом, потом в декабре, но вынужденно отложили.

Безналичная оплата проезда в транспорте для многих российских городов — далеко не новинка, однако в большинстве случаев речь идет о введении специальных транспортных карт и установке валидаторов: так платят за проезд жители Ростова-на-Дону, Тулы, Орла. В отдельных городах работает и система оплаты проезда банковской картой — летом такие терминалы появились в Уфе, еще раньше — в метро Казани и Новосибирска. Летом платить банковской картой за проезд можно будет в транспорте Липецка.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Росгвардия: Первые итоги и новая репутация
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
В Грузии приняли закон о «прослушке»
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Итальянцы построят дороги в Крыму
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
Тысячи петербуржских квартир остались без покупателей
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь