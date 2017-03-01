В воронежских троллейбусах ввели систему безналичной оплаты

Система безналичной оплаты проезда ввели в нескольких троллейбусах в Воронеже с 1 марта, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе администрации города.

Пока специальные терминалы оплаты установлены лишь в троллейбусах на двух маршрутах — №№ 8 и 7, однако через две недели, обещают в мэрии, такая система будет введена во всех муниципальных троллейбусах.

Терминал установлен рядом с водителем. Чтобы оплатить проезд бесконтактной картой, нужно приложить ее к терминалу, карту с чипом — вставить в него. При этом пин-код вводить не нужно. Терминал выдаст чек. Прикладывать к терминалу можно будет также мобильные телефоны, «умные часы» и другие гаджеты, поддерживающие функцию бесконтактной оплаты. Для оплаты будут приниматься карты Mastercard, Visa и Мир любых банков.

Проект электронной оплаты совместно с муниципалитетом запустили ПАО «Сбербанк» и платежная система Mastercard. Оплачивать проезд пассажиры могут с помощью своей банковской карты либо традиционным способом — наличными. При оплате картой стоимость проезда обойдется на два рубля меньше — 13 рублей против 15-ти, однако скидка будет действовать только до 22:00.

Как пояснил руководитель управления транспорта Владимир Анисимов, в случае, если пилотная система безналичной оплаты в троллейбусах будет работать успешно, такими же терминалами оборудуют весь муниципальный транспорт — около 120 автобусов, а до конца года, возможно — и весь общественный транспорт.

Систему безналичной оплаты в транспорте в Воронеже планировали ввести в 2016 году: сначала летом, потом в декабре, но вынужденно отложили.