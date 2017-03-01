Более 11,5 млн рублей выделено на спортобъекты в донских муниципалитетах

Свыше 5 млн рублей из выделенной суммы пойдет на обустройство двух спортивных площадок в Донецке, для которых закупят ограждение и спортивно-игровое оборудование.

Спортплощадки откроются на территории школ в густонаселенных микрорайонах города. Заниматься спортом на них смогут все желающие.

Кроме того, более 6,5 млн рублей направят на оснащение оборудованием спортивного комплекса в Кагальницком районе, открытие которого запланировано на лето 2017 года.