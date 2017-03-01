Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Оскорбивший Путина журналист признался во лжи в прямом эфире
Кирибати отказалось отдать острова для новой Российской империи
Курс рубля ожидают несколько резких изменений в марте 2017 года
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Собаки и двухлетние дети оказались одинаково умными
Ляйсан Утяшева пожаловалась на капризы дочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
В Тойоте пахло алкоголем: медики проверили жену Караченцова
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
16Скончался Виталий Чуркин
16:39 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Более 11,5 млн рублей выделено на спортобъекты в донских муниципалитетах

Более 11,5 млн рублей выделено из резервного фонда бюджета Ростовской области на спортобъекты в донских муниципалитетах, сообщается на сайте правительства региона.

Источник: Аргументы и факты

Свыше 5 млн рублей из выделенной суммы пойдет на обустройство двух спортивных площадок в Донецке, для которых закупят ограждение и спортивно-игровое оборудование.

Спортплощадки откроются на территории школ в густонаселенных микрорайонах города. Заниматься спортом на них смогут все желающие.

Кроме того, более 6,5 млн рублей направят на оснащение оборудованием спортивного комплекса в Кагальницком районе, открытие которого запланировано на лето 2017 года.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Женщина накануне свадьбы порвала платье невесты своего бывшего мужа
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
В Грузии приняли закон о «прослушке»
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
50 оттенков белого: как создать светлый интерьер
Как правильно организовать зону для сна?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Писк моды: красивая декоративная плитка в гостиной
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь