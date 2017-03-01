Средняя зарплата в Нижегородской области в 2016 году выросла на 7%, — Нижегородстат

По ее словам, средняя заработная плата на предприятиях и в организациях, исключая индивидуальных предпринимателей, в прошлом году составила 28,2 тысячи рублей.

«В ПФО самая высокая зарплата в Пермском крае — 30,7 тысячи рублей. Самый низкий показатель в Чувашской Республике — 22,7 тысячи рублей», — отметила Полякова.

Что касается среднедушевых доходов, то, по сравнению с показателем за 2015 год, они уменьшились незначительно и составили 30,34 тысячи рублей в месяц.

«При этом реально располагаемые денежные доходы, то есть доходы с учетом обязательных платежей и взносов, по сравнению с прошлым годом снизились на 7,5%», — заключила Полякова.

Напомним, почти 8% жителей Нижегородской области живет за чертой бедности по итогам 2016 года. Доход этой доли населения ниже прожиточного минимума, который в прошлом году составил 8 639 рублей.