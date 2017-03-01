Новосибирская КСП выявила нарушения по госзакупкам на 1,3 млрд рублей
Основная часть нарушений приходится на неверное определение цены по контрактам на строительные работы.
Основная часть нарушений приходится на неверное определение цены по контрактам на строительные работы.
В частности, проектная документация и обоснования инвестиций в дорожные объекты остались неиспользованными. Имеются случаи банкротства застройщиков, получивших аванс на строительство жилья для переселения граждан и не выполнивших работы. В учреждениях молодежной политики большое число нарушений связано с тем, что услуги фактически были оказаны до проведения аукциона и заключения контакта.
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«Для устранения установленных нарушений и их предупреждения в будущем заказчикам было направлено 37 представлений палаты. С учетом результатов анализа реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проведенного палатой в 2016 году, прокуратура подала семь исков в суд о признании незаконным бездействия администрации города Оби и обязании администрации провести оценку пригодности приобретенного жилья для проживания. Суд заявленные требования прокурора удовлетворил. Прокуратура также вынесла представление администрации Чановского района о недопустимости бездействия при устранении нарушений в сфере закупок», — отметили в КСП, подчеркнув, что информация о нарушениях законодательства также была направлена в Контрольное управление региона и Управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.