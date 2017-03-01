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13:31 (мск), источник: ИА REGNUM

Новосибирская КСП выявила нарушения по госзакупкам на 1,3 млрд рублей

Основная часть нарушений приходится на неверное определение цены по контрактам на строительные работы.

Источник: Reuters

Контрольно-счетная палата Новосибирской области установила 302 нарушения на сумму почти 1,3 млрд рублей при осуществлении госзакупок. Как сказали ИА REGNUM в КСП региона, основная часть нарушений приходится на ненадлежащее определение цены и исполнение контрактов на строительные работы. Выявлены также случаи не предъявления неустойки за несвоевременное исполнение контрактов и неэффективного или нерезультативного использования средств, выделенных на закупки.

В частности, проектная документация и обоснования инвестиций в дорожные объекты остались неиспользованными. Имеются случаи банкротства застройщиков, получивших аванс на строительство жилья для переселения граждан и не выполнивших работы. В учреждениях молодежной политики большое число нарушений связано с тем, что услуги фактически были оказаны до проведения аукциона и заключения контакта.

Всего Контрольно-счетная палата Новосибирской области проверила 1143 контракта на общую сумму 7,1 млрд рублей, в том числе 517 закупок (на сумму 3,2 млрд рублей), осуществленных автономными учреждениями, унитарными предприятиями и акционерными обществами с государственным участием и с использованием бюджетных. А также — 45 закупок (на сумму 79,5 млн рублей), которые осуществлялись органами местного самоуправления за счет взносов граждан на капитальный ремонт многоквартирных жилых домов с использованием субсидий из областного и местных бюджетов.

«Для устранения установленных нарушений и их предупреждения в будущем заказчикам было направлено 37 представлений палаты. С учетом результатов анализа реализации региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, проведенного палатой в 2016 году, прокуратура подала семь исков в суд о признании незаконным бездействия администрации города Оби и обязании администрации провести оценку пригодности приобретенного жилья для проживания. Суд заявленные требования прокурора удовлетворил. Прокуратура также вынесла представление администрации Чановского района о недопустимости бездействия при устранении нарушений в сфере закупок», — отметили в КСП, подчеркнув, что информация о нарушениях законодательства также была направлена в Контрольное управление региона и Управление федеральной антимонопольной службы по Новосибирской области.

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