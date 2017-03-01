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13:47 (мск), источник: ИА Башинформ

В Уфе состоится ярмарка вакансий для молодежи и женщин, имеющих малолетних детей

УФА, 1 мар 2017. /ИА «Башинформ», Галина Бахшиева/. В преддверии Международного женского дня в Уфе 2 марта состоится ярмарка вакансий для молодежи и женщин, имеющих малолетних детей.

О своем участии в ярмарке заявили 25 предприятий и организаций. Они предложат соискателям порядка 300 вакантных мест, сообщили агентству «Башинформ» в Центре занятости населения Уфы.

В числе предлагаемых вакансий — администратор, бармен, ведущий и главный специалисты, воспитатель детского сада, врач-терапевт, горничная, диспетчер, инженер, кондуктор, консультант, курьер, менеджер, медсестра, младший воспитатель, официант, повар, продавец, судебный пристав.

Посетителям ярмарки представят весь спектр государственных услуг в сфере занятости, включая информирование о ситуации на рынке труда, компьютерную диагностику и консультации по профессиональной ориентации.

Все услуги оказываются бесплатно.

Место и время проведения ярмарки: бульвар Ибрагимова, 47/1, с 10 до 12 часов.

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