Центробанк предложил калининградцам обменять железные копейки и рубли на банкноты

При этом обменять монеты номиналом от 1 копейки до 10 рублей на банкноты калининградцы смогут без комиссии.

Желающим принять участие в акции предлагается посетить внутренние структурные подразделения кредитной организации, расположенные 9 городах области: Калининград (Ленинский проспект, д. 7−9, Советский проспект, д. 1, литер А2, пом. 115, пл. Калинина, д. 11−15, пр. Мира, д. 61, ул. Клиническая, д. 83, А, ул. Пролетарская, д. 90−92, ул. Черняховского, д. 1−3−5, ул. Ульяны Громовой, д. 40−50, ул. Генерала Челнокова, д. 18 Б), Советске (ул. Победы д. 1, ул. Победы д. 42, ул. Интернациональная д. 1), Немане (ул. Победы, д. 40), Зеленоградске (ул. Окружная, д. 5), Гурьевске (ул. Ленина, д. 13), Черняховске (ул. Ленина, д. 4), Гусеве (ул. Московская, д. 19), Багратионовске (с/т «Рассвет» д. 383) и Балтийске (пр-т Ленина, д. 23, а).