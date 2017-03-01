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16:27 (мск), источник: Новый Калининград

Центробанк предложил калининградцам обменять железные копейки и рубли на банкноты

Начиная с пятницы жители Калининградской области смогут обменять накопившуюся мелочь на бумажные банкноты. О проведении акции корреспонденту «Нового Калининграда.Ru» сообщили в региональном отделении Банка России.

При этом обменять монеты номиналом от 1 копейки до 10 рублей на банкноты калининградцы смогут без комиссии.

Желающим принять участие в акции предлагается посетить внутренние структурные подразделения кредитной организации, расположенные 9 городах области: Калининград (Ленинский проспект, д. 7−9, Советский проспект, д. 1, литер А2, пом. 115, пл. Калинина, д. 11−15, пр. Мира, д. 61, ул. Клиническая, д. 83, А, ул. Пролетарская, д. 90−92, ул. Черняховского, д. 1−3−5, ул. Ульяны Громовой, д. 40−50, ул. Генерала Челнокова, д. 18 Б), Советске (ул. Победы д. 1, ул. Победы д. 42, ул. Интернациональная д. 1), Немане (ул. Победы, д. 40), Зеленоградске (ул. Окружная, д. 5), Гурьевске (ул. Ленина, д. 13), Черняховске (ул. Ленина, д. 4), Гусеве (ул. Московская, д. 19), Багратионовске (с/т «Рассвет» д. 383) и Балтийске (пр-т Ленина, д. 23, а).

Отметим, что в настоящее время, по информации пресс-службы регионального отделения Банка России, калининградцы возвращают в обращение до 80% выпущенной в обращение монеты.

Комментарии
1
Бабка Коммунистка
видно не зря говорят что на носу реформа ....опять деньги поменяют а копейки так и останутся копейками -как в фильме менялы ))
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