Реальные доходы петербуржцев упали в 2016 году на 3,1%

Средняя заработная плата в Северной столице составила 48,7 тыс. рублей, что на 10,5% больше, чем годом ранее. Но реальная заработная плата, рассчитанная с поправкой на инфляцию, выросла только на 3,3%.

На конец года в городе насчитывалось 11,9 тыс. официальных безработных, что на 12% меньше, чем годом ранее. Это 0,4% от экономически активного населения.

Петербургские работодатели задолжали 1342 сотрудникам 116 млн рублей. Объем просрочки вырос к декабрю 2015 года на 8,4%.