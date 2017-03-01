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13:50 (мск), источник: Ежедневник.by

Белорусы надеются на снижение стоимости электроэнергии после запуска БелАЭС

Главным плюсом развития атомной энергетики белорусы считают возможность снижения стоимости энергии. Об этом говорят данные соцопроса Института социологии НАН.

Источник: Reuters

Как сообщила БЕЛТА научный сотрудник отдела социологии социальной сферы Института социологии НАН Елена Мартищенкова, исследования показали, что разброс мнений о плюсах и минусах развития ядерной энергетики весьма значителен.

Респонденты чаще всего отмечали, что видят плюсы в следующем: возможность снижения стоимости энергии для населения — 45,5%, создание новых рабочих мест — 28,8%, укрепление энергонезависимости — 23%, снижение импорта энергоресурсов — 21,1%, повышение энергобезопасности — 18,2%, экспорт излишков энергоресурсов — 11,5%. Позицию «Плюсов не вижу» поддержали 17% опрошенных.

При оценке минусов ядерной энергетики выделяются, как и ранее, три вида опасений: риск возникновения техногенной катастрофы — 56,3%, проблема утилизации радиоактивных отходов — 49,9%, ухудшение экологической обстановки — 31,3%.

Для более глубокого понимания мотивов и специфики положительного или отрицательного отношения респондентов к строительству в республике собственной АЭС в инструментарий 2016 года был включен вопрос «Как вы считаете, улучшит ли экологическую ситуацию введение в строй Белорусской АЭС?».

«Полученные данные показывают, что, к сожалению, население в большинстве своем не знает экологических преимуществ атомных электростанций перед другими видами генерации электроэнергии», — констатировала Елена Мартищенкова.

Так, около половины опрошенных не считают, что введение в строй Белорусской АЭС улучшит экологическую ситуацию в стране. Причем «лидирует» здесь Минск (69%). Наибольшее число респондентов, согласных с тем, что выработка электрической энергии на АЭС более экологична по сравнению с другими видами генерации, в Могилевской области (33,8% при среднереспубликанском показателе 21,8%).

Комментируя эти результаты, заместитель директора Департамента по ядерной энергетике Минэнерго Лилия Дулинец отметила, что население должно получать больше информации об экологических преимуществах атомных электростанций перед другими видами генерации электроэнергии.

«Необходимо донести, что техногенное воздействие на человека и окружающую среду при производстве электроэнергии, как и при других производствах, неизбежно, и задача состоит в том, чтобы последствия данного воздействия минимизировать. С этой точки зрения атомная энергетика является самой экологически чистой из всех доступных сегодня источников энергии», — сказала она.

«Мы должны, основываясь на фактах, показать людям, что при работе тепловых электростанций, использующих в качестве топлива мазут, каменный уголь или природный газ, в окружающую среду выбрасываются загрязняющие вещества — углекислый газ, который вносит основной вклад в парниковый эффект и вызывает глобальное потепление, оксид углерода, диоксид серы, являющийся причиной кислотных дождей, окислы азота. При работе АЭС эти выбросы отсутствуют, и мы должны об этом больше говорить», — добавила Лилия Дулинец.

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