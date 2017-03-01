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14:09 (мск), источник: NewsKo

Более 300 НТО в Перми были исключены из схемы размещения в 2016 году

Пермские предприниматели жалуются краевому бизнес-омбудсмену на непрозрачность формирования схемы размещения объектов нестационарной торговли. В частности, владельцев малого бизнеса беспокоят часто меняющиеся правила размещения объектов, а также исключение объектов мелкорозничной сети из схемы размещения.

Так, по состоянию на 1 февраля 2017 года в Перми схема размещения НТО включала 1 тыс. 155 объектов, в течение 2016 года из неё было исключено 311 и включён 191 объект.

По словам уполномоченного по защите прав предпринимателей Пермского края Вячеслава Белова, таким образом, схема размещения сократилась почти на 10%, даже несмотря на то, что в Екатеринбурге, где обеспеченность НТО в два раза выше, чем в Перми, зафиксировано 2 тыс. 644 объекта НТО.

«Факт сокращения числа объектов на территории Перми приводит к тому, что объекты, исключенные из схемы, автоматически попадают в разряд незаконно размещённых и подлежат демонтажу либо в добровольном, либо в принудительном порядке. Как следствие сокращается количество субъектов малого и среднего бизнеса, осуществляющих предпринимательскую деятельность », — поясняет он.

Кроме того, как указывает бизнес-омбудсмен, в ряде случаев эти объекты размещаются на законных основаниях, но по разным причинам теряют это право.

В доказательство своих слов Белов приводит два обращения от предпринимателей, где говорится о том, что НТО, несмотря на то, что были в частной собственности жильцов многоквартирного дома по договору управления, всё равно были исключены из схемы.

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