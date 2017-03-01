Власти Симферополя объяснили увеличение тарифа на вывоз мусора

«В связи с закрытием полигона ТКО в Каменке увеличился маршрут вывоза, кроме того, стоимость складирования ТКО на Тургеневском полигоне выше», — сообщил Демин.

По его информации, работа по заключению договоров с жителями частного сектора продолжается, однако многие собственники уклоняются от договорных обязательств. При этом штрафы в данном контексте не являются действенной мерой, поскольку сумма невелика, отметил он.

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Кроме того, Демин проинформировал о предстоящем судебном процессе с подрядчиком, который не выполнил обязательства по проведению работ по освещению города. В частности, фирма выполнила работы только на половине объектов и то не в полной мере.

«Уже на следующей неделе администрация города направит иск в суд о возврате 22 миллионов аванса, поскольку подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства в полном объеме: из 14 планируемых объектов работы выполнены только на 7 и не в полном объеме», — сообщили в администрации Симферополя.

По информации Демина, договора с подрядчиком истекли 31 декабря 2016 года и в дальнейшем власти Симферополя с ним работать не будут. В крымской столице создано муниципальное бюджетное учреждение «Город», в компетенцию которого входит выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащей жизнедеятельности города.

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«Для определения сроков и очередности проведения работ на незавершенных и новых объектах, будет разработана дорожная карта с учетом проведения торгов. Планируем, что уже в конце мая МБУ “Город” приступит к работам по освещению улиц города», — подчеркнул Демин.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале 2017 года в Симферополе сложилась сложная ситуация с вывозом мусора, поскольку после закрытия полигона в Каменке мусоровозам приходится возить ТБО на полигон, находящейся в 56 километрах от столицы Крыма.