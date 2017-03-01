Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
Имя влияет на внешность и поведение
Эксперты: подмосковные участки вырастут в цене в 20 раз
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Бурмистров покинул лёд на носилках. Обзор игрового дня НХЛ
Бородюк: Сказал, что готов возглавить сборную. Взяли Черчесова
Бывшая жена Козловского раскрыла подробности его личной жизни
Иван Ургант вышел в свет с женой (фото)
СМИ: Янукович сказал, что делать с ЛДНР в случае провала «Минска»
«Катком по Прибалтике»: СМИ об ответе РФ НАТО
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
1230 лет назад скончался Энди Уорхол
8SpaceX успешно посадила первую ступень Falcon 9
8Карнавал в Рио-де-Жанейро
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
13:44 (мск), источник: РИА Крым

Власти Симферополя объяснили увеличение тарифа на вывоз мусора

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). Изменение тарифов на вывоз мусора обусловлено увеличением затрат — отныне твердые коммунальные отходы вывозятся на полигон в Белогорский район, сообщил начальник департамента городского хозяйства администрации Андрей Демин.

Источник: РИА "Новости"

«В связи с закрытием полигона ТКО в Каменке увеличился маршрут вывоза, кроме того, стоимость складирования ТКО на Тургеневском полигоне выше», — сообщил Демин.

По его информации, работа по заключению договоров с жителями частного сектора продолжается, однако многие собственники уклоняются от договорных обязательств. При этом штрафы в данном контексте не являются действенной мерой, поскольку сумма невелика, отметил он.

Мониторить уборку мусора в Симферополе будут специальные группы контроля >>.

Кроме того, Демин проинформировал о предстоящем судебном процессе с подрядчиком, который не выполнил обязательства по проведению работ по освещению города. В частности, фирма выполнила работы только на половине объектов и то не в полной мере.

«Уже на следующей неделе администрация города направит иск в суд о возврате 22 миллионов аванса, поскольку подрядчик не выполнил взятые на себя обязательства в полном объеме: из 14 планируемых объектов работы выполнены только на 7 и не в полном объеме», — сообщили в администрации Симферополя.

По информации Демина, договора с подрядчиком истекли 31 декабря 2016 года и в дальнейшем власти Симферополя с ним работать не будут. В крымской столице создано муниципальное бюджетное учреждение «Город», в компетенцию которого входит выполнение работ, необходимых для обеспечения надлежащей жизнедеятельности города.

Инвесторы готовы вложить в переработку мусора в Крыму 2,5 млрд рублей — МинЖКХ >>.

«Для определения сроков и очередности проведения работ на незавершенных и новых объектах, будет разработана дорожная карта с учетом проведения торгов. Планируем, что уже в конце мая МБУ “Город” приступит к работам по освещению улиц города», — подчеркнул Демин.

Как сообщал сайт РИА Новости (Крым), в начале 2017 года в Симферополе сложилась сложная ситуация с вывозом мусора, поскольку после закрытия полигона в Каменке мусоровозам приходится возить ТБО на полигон, находящейся в 56 километрах от столицы Крыма.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
В Симферополе проходят торжественные мероприятия ко Дню защитника Отечества
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
Госдума не будет менять календарь российских праздников
Милонов просит Первый канал объявить «Евровидению-2017» бойкот
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Итальянцы построят дороги в Крыму
В Подмосковье начнут печатать дома на 3D-принтерах
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь