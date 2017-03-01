Часть промзоны в Волгограде предлагается отдать под жилищную застройку

Администрация города объявила публичные слушания по изменению правил землепользования и застройки бывшего грузового порта Волгограда (16 га), а также территорий бывшего консервного завода (13 га) и бывшего завода имени Куйбышева (строительный рынок на Тулака, 77 га).

Слушания будут проходить до 24 апреля в заочной форме — предложения и рекомендации принимаются в департаменте по градостроительству и архитектуре администрации Волгограда по адресу ул. Порт-Саида, 7а или по телефону 38−39−50. Итоговое собрание пройдет 24 апреля в 18:00 в актовом зале администрации Советского района Волгограда.