«Роснефть» выкупила у миноритариев «Башнефти» акций на 50 млрд руб

МОСКВА, 1 марта. /ТАСС/. «Роснефть» подвела итоги обязательного предложения о приобретении обыкновенных акций у миноритарных акционеров «Башнефть», в результате которого компания выкупила акции на 50 млрд руб., говорится в сообщении «Роснефти».

«В результате оферты компания приобрела 13,481 млн обыкновенных акций “Башнефти” практически у 5000 миноритарных акционеров. Размер денежных средств, направленных на оплату акций по обязательному предложению — 49,966 млрд рублей (из расчета 3706,41 рубля за одну обыкновенную акцию)», — говорится в сообщении.

Таким образом, в настоящий момент «Роснефти» принадлежит 102,432 млн обыкновенных акций «Башнефти», что составляет около 69,3% голосующих акций.

Отчет об итогах принятия обязательного предложения компания направит 1 марта в Банк России и в «Башнефть».

В ноябре 2016 года совет директоров «Башнефти» рекомендовал акционерам принять обязательное предложение «Роснефти» по выкупу обыкновенных акций компании по цене 3706,41 рубля за одну ценную бумагу. Кроме того, он предупредил акционеров о возможном снижении ликвидности и рыночной стоимости акций после завершения процедуры приобретения акций в рамках оферты.

«Роснефть» 28 октября прошлого года передала для согласования в ЦБ РФ проект обязательного предложения по выкупу у миноритариев обыкновенных акций «Башнефти». Речь шла о 55,466 млн акций компании. Согласно действующему законодательству, «Роснефть» должна была выставить оферту миноритариям «Башнефти» в течение 35 дней после покупки 50,08% башкирской компании. «Роснефть» отмечала, что максимальный размер обязательств компании по обязательной оферте о приобретении акций «Башнефти» у миноритарных акционеров не превысит 206 млрд рублей.

В середине октября 2016 г. «Роснефть» закрыла сделку по покупке у государства 50,08% акций «Башнефти» за 329, в результате которого компания выкупила акции на 50 млрд руб., еще 25% плюс одна акция «Башнефти» находятся в собственности Башкирии.