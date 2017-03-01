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14:06 (мск), источник: Вести - Новосибирск

Охотничьи путевки в Новосибирской области будут разыгрывать с помощью лотереи

Такую инициативу сегодня обсудили на заседании специальной рабочей группы в Заксобрании региона.

Источник: Вести - Новосибирск

Глеб Поповцев, заместитель председателя комитета по аграрной политике Законодательного собрания Новосибирской области: «Это лото, по-русски говоря, пишутся номерные билеты, происходит розыгрыш в открытом режиме, под видеозапись, я так думаю. И результаты этого жребия публикуются в СМИ, чтобы все видели. Как на чемпионате мира по футболу, примерно также. К этой идее мы шли достаточно долго, различными путями, чтобы сделать прозрачной систему распределения путевок. Путевок мало, желающих гораздо больше».

Как выглядит сейчас раздача путевок на добычу диких животных — «Вести» рассказывали минувшей осенью. Сегодня охотники со всей области вынуждены приезжать в Новосибирск. Причем в самый разгар уборки урожая. Сотни человек занимают очередь еще накануне распределения и дежурят всю ночь. При этом самый живой вопрос у заветного окошка — кому досталась часть квот на добычу, которая не попала в свободное распределение. Сейчас особые права на путевки есть у тех охотпользователей, которые занимаются восстановлением угодий.

Кто эти счастливчики? Возникает масса подозрений. Лотерейная схема тоже вызвала возражения — уже у юристов. По сути, речь идет о получении в режиме жребия государственной услуги. Впрочем, в ряде регионов лотерею уже применяют, значит, с правовой точки зрения эта инициатива вполне жизнеспособна.

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