Охотничьи путевки в Новосибирской области будут разыгрывать с помощью лотереи
Такую инициативу сегодня обсудили на заседании специальной рабочей группы в Заксобрании региона.
Такую инициативу сегодня обсудили на заседании специальной рабочей группы в Заксобрании региона.
Глеб Поповцев, заместитель председателя комитета по аграрной политике Законодательного собрания Новосибирской области: «Это лото,
Как выглядит сейчас раздача путевок на добычу диких животных — «Вести» рассказывали минувшей осенью. Сегодня охотники со всей области вынуждены приезжать в Новосибирск. Причем в самый разгар уборки урожая. Сотни человек занимают очередь еще накануне распределения и дежурят всю ночь. При этом самый живой вопрос у заветного окошка — кому досталась часть квот на добычу, которая не попала в свободное распределение. Сейчас особые права на путевки есть у тех охотпользователей, которые занимаются восстановлением угодий.
Кто эти счастливчики? Возникает масса подозрений. Лотерейная схема тоже вызвала возражения — уже у юристов. По сути, речь идет о получении в режиме жребия государственной услуги. Впрочем, в ряде регионов лотерею уже применяют, значит, с правовой точки зрения эта инициатива вполне жизнеспособна.