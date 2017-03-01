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14:04 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Советском районе ветхим домам не могут найти хозяина

Барин сам увидит, что плоха избушка. Как в стихах Некрасова живут в Советском районе. Одни ждут расселения по программе, другие — когда у их аварийных домов появится хозяин. Сейчас квартирами владеет агентство научных организаций, но им не терпится передать жилье городу, чтобы расселением занялась мэрия. Пока идет бумажная волокита, у людей рушатся стены.

Деревянный барак на улице Океанской «поплыл». Скривило стены, просел пол. Спасение обещал застройщик, что должен был развить эту территорию.

Лилия Шупаева, жилец дома № 6 по ул. Океанской: «Быстренько приватизируйте, чем быстрее приватизируете — тем быстрее мы вас расселим. 10 лет назад уже я приватизировала, и сказали — даже на руках вынесем. Ну, вот знаете, воз и ныне там».

Расселение по программе — в 20-ом году. Дом дважды смотрела комиссия, в 2013 году признала аварийным и непригодным для жилья, а в 2016 — просто аварийным. Так можно ли там жить? Чиновники в ответах запутались. Чуть позже — смена показаний.

Людмила Грохотова, заместитель главы администрации Советского района: «Для этого выезжает комиссия и работает. Которая имеет право проводить экспертизы. Поэтому давать заключение устно я не могу».

И в финале — дельное предложение.

Не слаще живется на Рубиновой 11. Комиссия признала дом небезопасным для проживания — 10 лет назад. Фотографируют здесь не семейные праздники, а дырявые трубы. Проводят экскурсии. Этим людям сложно вдвойне. Мэрия пока помочь не может. Дом городу не принадлежит, это квартиры агентства научных организаций.

Ольга Дурных, корреспондент: «Всего в Советском районе 34 аварийных брусчатых дома. Из них 31 — это служебные квартиры федеральных структур. Расселить такие просто невозможно, пока квадратные метры не передадут в муниципальную собственность».

На передачу обе стороны согласны. Но процесс длительный. Минимум — полгода. Итого жильцам Океанской не дают маневренный фонд, потому что их дома уже вошли в программу расселения. Жильцам Рубиновой — потому что еще не вошли в эту же самую программу. Парадокс, но закон позволяет. Позволит ли совесть?

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