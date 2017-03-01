В Советском районе ветхим домам не могут найти хозяина

Деревянный барак на улице Океанской «поплыл». Скривило стены, просел пол. Спасение обещал застройщик, что должен был развить эту территорию.

Лилия Шупаева, жилец дома № 6 по ул. Океанской: «Быстренько приватизируйте, чем быстрее приватизируете — тем быстрее мы вас расселим. 10 лет назад уже я приватизировала, и сказали — даже на руках вынесем. Ну, вот знаете, воз и ныне там».

Расселение по программе — в 20-ом году. Дом дважды смотрела комиссия, в 2013 году признала аварийным и непригодным для жилья, а в 2016 — просто аварийным. Так можно ли там жить? Чиновники в ответах запутались. Чуть позже — смена показаний.

Людмила Грохотова, заместитель главы администрации Советского района: «Для этого выезжает комиссия и работает. Которая имеет право проводить экспертизы. Поэтому давать заключение устно я не могу».

И в финале — дельное предложение.

Не слаще живется на Рубиновой 11. Комиссия признала дом небезопасным для проживания — 10 лет назад. Фотографируют здесь не семейные праздники, а дырявые трубы. Проводят экскурсии. Этим людям сложно вдвойне. Мэрия пока помочь не может. Дом городу не принадлежит, это квартиры агентства научных организаций.

Ольга Дурных, корреспондент: «Всего в Советском районе 34 аварийных брусчатых дома. Из них 31 — это служебные квартиры федеральных структур. Расселить такие просто невозможно, пока квадратные метры не передадут в муниципальную собственность».

На передачу обе стороны согласны. Но процесс длительный. Минимум — полгода. Итого жильцам Океанской не дают маневренный фонд, потому что их дома уже вошли в программу расселения. Жильцам Рубиновой — потому что еще не вошли в эту же самую программу. Парадокс, но закон позволяет. Позволит ли совесть?