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13:56 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

ПЗСП начинает заселение дома по ул. Судозаводской

ПЕРМЬ, 1 марта, РИА ФедералПресс. 6 марта первые новосёлы въедут в новостройку по улице Судозаводской, 15, сообщает пресс-служба предприятия.

Новостройка по ул. Судозаводской, 15 — это 10-этажный 3-подъездный дом, расположенный в микрорайоне Водники. Обладателями квартир в нём стали 147 пермских семей, именно столько в доме одно-, двух-, и трёхкомнатных квартир.

Во всех квартирах выполнена качественная отделка по стандартам ПЗСП: металлопластиковые окна и входные металлические двери, встроенные шкафы-купе и ламинированные межкомнатные двери, керамическая плитка и зеркала в ванных комнатах. Возле дома предусмотрена благоустроенная территория с местами для автопарковки, детской площадкой и озеленением.

Это первый дом жилого комплекса от ПЗСП на ул. Судозаводской. Рядом, по адресу ул. Судозаводская, 15а предприятие возводит 5-подъездный 10-этажный дом, в котором пока есть свободные квартиры по цене от 1 млн 750 тыс. рублей.

«Мы на месяц раньше срока сдали дом по ул. Судозаводской, 15 и точно в срок сдадим дом по Судозаводской, 15а. Вместе с другими домами эти новостройки образуют современный жилой комплекс, который будет способствовать развитию одного из красивейших микрорайонов правого берега, Водники», — отмечает директор по продажам АО «ПЗСП» Алексей Дёмкин.

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