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14:33 (мск), источник: РИА Новости

Глава Ростуризма пригласил украинских туристов в Крым

ЯЛТА, 1 мар — РИА Новости, Виктор Лященко. Глава Федерального агентства по туризму (Ростуризм) Олег Сафонов назвал недопустимой ситуацию с высокими ценами на отдых в Крыму, предложив их снизить, и пригласил на полуостров иностранных туристов, в том числе с Украины.

Источник: РИА "Новости"

«Эта тенденция (роста цен) вызывает наше беспокойство. Мы считаем это неправильным, недопустимым. Мы просим туроператорское сообщество, владельцев гостиниц, различных средств размещения не только не повышать цены, а, исходя из увеличения конкуренции, подумать о снижении цен», — сказал Сафонов журналистам.

По его словам, крымские курорты должны быть конкурентоспособными на мировом рынке. «Повышать цену нельзя, нужно думать об их снижении», — подчеркнул Сафонов.

Глава Ростуризма рассказал, что в Крыму наметилась положительная динамика приезда иностранных туристов.

«Крым интересен иностранцам. Мы видим положительную динамику. Ежегодно количество иностранных туристов, приезжающих в Крым, увеличивается», — сказал руководитель ведомства журналистам.

По его словам, в Крым приезжают туристы в том числе из европейских стран, США, Китая.

Он пригласил украинских туристов побывать на крымских курортах в этом году. «Мы будем очень рады приветствовать туристов, в том числе из Украины. Крым является открытым. Мы ждем представителей всех национальностей, вероисповеданий из любых регионов нашей страны и из-за рубежа. Мы будем очень рады всех встретить в Крыму», — сказал Сафонов журналистам. По его словам, Крым — это гостеприимный регион, в котором всем хватит солнца, неба и тепла.

«В Крыму широко представлены туристы. К сожалению, против нашей страны введены незаконные санкции, которые негативным образом сказываются на увеличении турпотока, но мы не делаем из этого никакой трагедии, мы работаем и продвигаем Крым очень активно, как внутри страны, так и за рубежом», — подчеркнул Сафонов.

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