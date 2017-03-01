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14:05 (мск), источник: РИА Новости

Назначен новый глава Воронежского механического завода

Новым гендиректором Воронежского механического завода (ВМЗ) — производителя ракетных двигателей для ракет «Союз», «Протон-М» — назначен Игорь Мочалин.

Мочалин сменит на этом посту и.о. обязанности гендиректора ВМЗ Алексея Уварова, сообщает в среду НПО «Энергомаш» — головная структура ракетного двигателестроения РФ.

Ранее о назначении Мочалина на должность главы ВМЗ РИА Новости сообщил источник в космической отрасли. С сентября 2016 года Мочалин работал первым заместителем генерального директора ПАО «Пролетарский завод» (Санкт-Петербург). Предприятие более 50 лет специализируется на судовом и энергетическом машиностроении.

«С 1 марта 2017 года вступил в должность новый генеральный директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин, сменивший на этом посту Алексея Уварова, временно исполнявшего обязанности директора предприятия. Новый руководитель был представлен коллективу завода в ходе визита на ВМЗ генерального директора АО “НПО Энергомаш” Игоря Арбузова», — отмечается в сообщении.

«Сегодня на ВМЗ требуется свежий взгляд на управление предприятием, независимая оценка событий. Я уверен, что опыт и квалификация Игоря Валерьевича, а также его высокие результаты работы на прежних должностях, позволят решить вскрывшиеся на ВМЗ проблемы и вернуть предприятию былую славу», — отметил в связи с назначением Игорь Арбузов.

Алексей Уваров, занимавший ранее должность заместителя директора ВМЗ по производству, был назначен временно исполняющим обязанности гендиректора после ухода в отставку гендиректора предприятия Ивана Коптева «в связи с неудовлетворительной работой и качеством выпускаемой продукции». Отставка Коптева последовала после разбора полета и падения ракеты-носителя «Союз-У» с космическим грузовиком «Прогресс МС-04» 1 декабря 2016 года. Как сообщал «Роскосмос», наиболее вероятная причина аварии, установленная госкомиссией — вскрытие бака третьей ступени «Союз-У» из-за попадания посторонних частиц при сборке в насос окислителя.

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