Назначен новый глава Воронежского механического завода

Мочалин сменит на этом посту и.о. обязанности гендиректора ВМЗ Алексея Уварова, сообщает в среду НПО «Энергомаш» — головная структура ракетного двигателестроения РФ.

Ранее о назначении Мочалина на должность главы ВМЗ РИА Новости сообщил источник в космической отрасли. С сентября 2016 года Мочалин работал первым заместителем генерального директора ПАО «Пролетарский завод» (Санкт-Петербург). Предприятие более 50 лет специализируется на судовом и энергетическом машиностроении.

«С 1 марта 2017 года вступил в должность новый генеральный директор Воронежского механического завода Игорь Мочалин, сменивший на этом посту Алексея Уварова, временно исполнявшего обязанности директора предприятия. Новый руководитель был представлен коллективу завода в ходе визита на ВМЗ генерального директора АО “НПО Энергомаш” Игоря Арбузова», — отмечается в сообщении.

«Сегодня на ВМЗ требуется свежий взгляд на управление предприятием, независимая оценка событий. Я уверен, что опыт и квалификация Игоря Валерьевича, а также его высокие результаты работы на прежних должностях, позволят решить вскрывшиеся на ВМЗ проблемы и вернуть предприятию былую славу», — отметил в связи с назначением Игорь Арбузов.