В Молдову едут эксперты «Россельхознадзора»

«В ближайшие две недели приедут эксперты “Россельхознадзора” для того, чтобы проверить возможность расширения списка компаний, поставляющих фрукты и овощи», — сказал Додон.

В феврале в Молдове находились эксперты «Роспотребнадзора», которые проверили 13 винодельческих предприятий республики. Как позже заявила глава надзорного ведомства Анна Попова, большинство из них смогут возобновить поставки продукции в Россию после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе.

По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.