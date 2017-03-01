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14:05 (мск), источник: Sputnik.md

В Молдову едут эксперты «Россельхознадзора»

КИШИНЕВ, 1 мар — Sputnik. В последующие две недели в Молдову прибудут эксперты «Россельхознадзора», заявил в среду в ходе брифинга президент Молдовы Игорь Додон.

Источник: Sputnik.md

«В ближайшие две недели приедут эксперты “Россельхознадзора” для того, чтобы проверить возможность расширения списка компаний, поставляющих фрукты и овощи», — сказал Додон.

В феврале в Молдове находились эксперты «Роспотребнадзора», которые проверили 13 винодельческих предприятий республики. Как позже заявила глава надзорного ведомства Анна Попова, большинство из них смогут возобновить поставки продукции в Россию после проведения лабораторных исследований и окончательной оценки представленной документации.

Отношения между Москвой и Кишиневом ухудшились летом 2015 года, когда парламент Молдовы ратифицировал соглашение об ассоциации с ЕС, подписанное правительством в Брюсселе.

По соглашению, Молдова должна полностью открыть свой рынок для европейских товаров. Россия, опасаясь, что на рынок СНГ и Таможенного союза через Молдову поступит реэкспорт товаров из ЕС, ввела временный запрет на ввоз некоторых видов молдавской продукции.

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