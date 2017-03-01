Хорошие новости для молдавских мигрантов в России
Более 250 тыс. граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, попадут под миграционную амнистию, объявил сегодня Игорь Додон, цитируемый Noi.md.
Более 250 тыс. граждан, незаконно находящихся на территории Российской Федерации, попадут под миграционную амнистию, объявил сегодня Игорь Додон, цитируемый Noi.md.
По словам главы государства, это решение предполагает снятие установленных ранее ограничений на въезд молдавских мигрантов в Российскую Федерацию, в том числе на въезд лиц, совершивших административные правонарушения.
Так, находящиеся на территории России граждане с истекшим видом на жительство могут обратиться в местное отделение Главного управления по проблемам мигрантов МВД России с заявлением о легализации пребывания на территории Российской Федерации. Заявления будут приниматься до 20 марта текущего года, объявил Додон.
Кроме того, будет аннулирован запрет на въезд в Российскую Федерацию почти 17500 молдаван, которые в настоящее время находятся в Молдове. По словам Додона, МВД России отправило Пограничной службе список людей, на которых распространяется эта мера. Полный поименный список будет опубликован в конце этой недели. Под миграционную амнистию не попадают молдавские граждане, на которых в России заведены уголовные дела.
«Я благодарю многих коллег из Российской Федерации за этот щедрый жест, благодарю лично президента Владимира Путина. Я призываю наших граждан воспользоваться этой возможностью, обращаться в названные выше органы, чтобы снять запрет, не нарушать законодательство Российской Федерации и достойно представлять Республику Молдова во всем, что они делают», — сказал президент.