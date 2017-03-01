Хорошие новости для молдавских мигрантов в России

По словам главы государства, это решение предполагает снятие установленных ранее ограничений на въезд молдавских мигрантов в Российскую Федерацию, в том числе на въезд лиц, совершивших административные правонарушения.

Так, находящиеся на территории России граждане с истекшим видом на жительство могут обратиться в местное отделение Главного управления по проблемам мигрантов МВД России с заявлением о легализации пребывания на территории Российской Федерации. Заявления будут приниматься до 20 марта текущего года, объявил Додон.

Кроме того, будет аннулирован запрет на въезд в Российскую Федерацию почти 17500 молдаван, которые в настоящее время находятся в Молдове. По словам Додона, МВД России отправило Пограничной службе список людей, на которых распространяется эта мера. Полный поименный список будет опубликован в конце этой недели. Под миграционную амнистию не попадают молдавские граждане, на которых в России заведены уголовные дела.

«Я благодарю многих коллег из Российской Федерации за этот щедрый жест, благодарю лично президента Владимира Путина. Я призываю наших граждан воспользоваться этой возможностью, обращаться в названные выше органы, чтобы снять запрет, не нарушать законодательство Российской Федерации и достойно представлять Республику Молдова во всем, что они делают», — сказал президент.