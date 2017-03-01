90 винодельческим компаниям грозит отказ в сертификации вина

Как сообщило Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы, в соответствии с положениями Технического Регламента «Организация виноградно-винодельческого рынка», одобренного правительством 11 июня 2015 г., винодельческие предприятия обязаны ежегодно составлять и подавать декларацию о кампании по производству винограда и вина.

В то же время, до настоящего времени из 211 экономических агентов, зарегистрированных в Виноградно-винодельческом регистре, декларации о работе в прошлом году представили только 122 винодельческих компании.

В аграрном ведомстве сообщили, что Национальный центр проверки качества алкогольной продукции и ГП «Центр прикладной метрологии и сертификации», одобренного правительством 11 июня 2015 г., будут принимать на сертификацию вина только тех производителей, которые подали такие декларации, а компаниям, не подавшим декларации, будет отказано в сертификации продукции.