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14:04 (мск), источник: Noi.md

90 винодельческим компаниям грозит отказ в сертификации вина

Около 90 винодельческим компаниям Молдовы грозит отказ в сертификации производимой продукции из-за непредставления данных о прошлогодней кампании по производству винограда и вина, передает NOI.md.

Источник: Noi.md

Как сообщило Министерство сельского хозяйства и пищевой промышленности Молдовы, в соответствии с положениями Технического Регламента «Организация виноградно-винодельческого рынка», одобренного правительством 11 июня 2015 г., винодельческие предприятия обязаны ежегодно составлять и подавать декларацию о кампании по производству винограда и вина.

В то же время, до настоящего времени из 211 экономических агентов, зарегистрированных в Виноградно-винодельческом регистре, декларации о работе в прошлом году представили только 122 винодельческих компании.

В аграрном ведомстве сообщили, что Национальный центр проверки качества алкогольной продукции и ГП «Центр прикладной метрологии и сертификации», одобренного правительством 11 июня 2015 г., будут принимать на сертификацию вина только тех производителей, которые подали такие декларации, а компаниям, не подавшим декларации, будет отказано в сертификации продукции.

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