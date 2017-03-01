Власти обязали коммунальщиков очистить все крыши Новосибирска до 10 марта

Специалисты департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города напомнили коммунальным службам города, что до 10 марта весь снег, скопившийся на крышах, должен быть убран.

Начальник департамента ЖКХ Андрей Колмаков сообщил, что в городе уже очищен 91% кровель многоквартирных домов. Осталось еще 384 кровли. До нормативного состояния очищено 5898 городских дворов из 8011, с территории вывезено 201 тысяча кубометров снега.

«Допускается образование снежной шапки не более 30 см высотой, в случае превышения должны приниматься незамедлительные меры по очистке крыши. Плоские кровли многоэтажных домов обычно имеют внутренний водосток и к ним нормативных требований не предъявляется», — отметили в администрации.

Также коммунальщики обязаны в течении 12 часов сбить все сосульки с крыш города. В первую очередь их стоит убрать там, где чаще всего ходят люди, чтобы не допустить травм. Опасные места нужно огородить сигнальными лентами.