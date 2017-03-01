Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
СМИ: В почках Чуркина нашли яд
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Подмосковный сепаратизм: в Пыхтино решили отделяться от столицыМаленькая деревня в Новой Москве, которая 11 лет ждала водопровода, объявила, что хочет отделиться от столицы
Звезды, о чьих пластических операциях вы и не догадывались (фото)
Ученые: "Часть России уйдет под воду через 50 лет"
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
В Тойоте пахло алкоголем: медики проверили жену Караченцова
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14:28 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Власти обязали коммунальщиков очистить все крыши Новосибирска до 10 марта

НОВОСИБИРСК, 1 марта, РИА ФедералПресс. Власти Новосибирска обязали коммунальщиков до 10 марта очистить от снега все крыши города и убрать сосульки. Об этом рассказали в администрации города.

Источник: РИА "Новости"

Специалисты департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства города напомнили коммунальным службам города, что до 10 марта весь снег, скопившийся на крышах, должен быть убран.

Начальник департамента ЖКХ Андрей Колмаков сообщил, что в городе уже очищен 91% кровель многоквартирных домов. Осталось еще 384 кровли. До нормативного состояния очищено 5898 городских дворов из 8011, с территории вывезено 201 тысяча кубометров снега.

«Допускается образование снежной шапки не более 30 см высотой, в случае превышения должны приниматься незамедлительные меры по очистке крыши. Плоские кровли многоэтажных домов обычно имеют внутренний водосток и к ним нормативных требований не предъявляется», — отметили в администрации.

Также коммунальщики обязаны в течении 12 часов сбить все сосульки с крыш города. В первую очередь их стоит убрать там, где чаще всего ходят люди, чтобы не допустить травм. Опасные места нужно огородить сигнальными лентами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зоя Светова пожалуется в Басманный суд и ЕСПЧ на обыскавших ее следователей
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
В Грузии приняли закон о «прослушке»
Турция может закрыть доступ на авиабазу Инджирлик для США
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь