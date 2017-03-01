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14:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

«Свалка — позор Челябинска». Новый полигон обойдется мегаполису в три миллиарда

Челябинская городская свалка работает с 1949 года. Организованная когда-то на окраине по мере роста Челябинска, она казалась практически в центре города-миллионника.

В 1993 году ее эксплуатация должна была завершиться, но из-за отсутствия альтернативы, мусор на свалку свозят до сих пор. Ужесточение экологического законодательства пошло на пользу Челябинску: уже к концу года эксплуатация свалки завершится, а мусор будут свозить в Полетаево и Копейск до тех пор, пока инвестор не построит новый полигон. По предварительным расчетам, его создание обойдется в три миллиарда рублей. При этом власти затрудняются сказать, когда же он появится, и есть ли желающие вложиться в его строительство.

Подробности — в материале «ФедералПресс».

Изменения в законодательстве предполагают, что будет выбран региональный оператор, отвечающий за вывоз ТБО, их сбор и транспортировку. Сейчас за вывоз мусора отвечают органы местного самоуправления. Так как к вывозу добавится еще несколько операций, то тариф для горожан увеличится.

По оценкам минтарифов области, он будет варьироваться в пределах 80−100 рублей в месяц. По словам первого замминистра экологии региона Татьяны Хариной, закон устанавливает сроки выбора регоператора до 1 мая 2017 года. Всего в Челябинской области будет шесть кластеров, а значит и шесть операторов. Торги по их выбору для Челябинска и Магнитогорска планируется провести уже в этом году. До конца года действующая свалка будет работать, затем предусмотрен переходный период. Когда мусор будет свозиться на полигоны в Копейск и Полетаево.

Однако, насколько он затянется, власти сказать затрудняются. Харина отметила, что есть лишь примерные цифры и сроки. Из областного бюджета 100 млн рублей выделяется на создание проекта рекультивации действующей свалки к концу 2018 года. Но чтобы получить федеральные деньги на рекультивацию, нужно предоставить одобренный экологическими инстанциями проект.

Предполагается, что 70% рекультивации будет проводиться за счет средств федерального бюджета и 30% — регионального. Рекультивация Челябинской свалки вошла в программу «Чистая страна», ориентировочно федерация готова выделить 699 млн рублей, но окончательные сроки и цифры еще не определены. Начальник Управления отходами администрации Челябинска Дмитрий Никишин заявил, что сейчас процесс создания полигона проходит только первую стадию изысканий.

Также предстоит конкурс для поиска исполнителя, госэкспертиза, экологическая экспертиза. Все зависит от замечаний и доработок и качественной работы исполнителя. Насколько затянется этот процесс, говорить преждевременно. «Так как это межмуниципальный полигон, занимаются им областные власти.

Челябинский кластер включает областной центр и 14 муниципалитетов. Он расположится в 40 километрах от города по Свердловскому тракту возле деревни Чишма, неподалеку от Русской Течи в Сосновском районе. Его площадь составит 100 гектаров. Мы провели изыскания, там хорошая санитарно-защитная зона и логистика", — уточнила Татьяна Харина.

Предполагается, что инвестор построит полигон в течение трех лет. Перед этим с ним будет заключен договор концессии. После строительства инвестор передаст полигон области, которая сдаст его ему в аренду на 25 лет. Конкурс концессии также запланирован на 2017 год. На новый полигон понадобиться примерно три миллиарда рублей, отметила первый замминистра, добавив, что сейчас ведется поиск инвесторов.

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Заместитель проиродоохранного прокурора области Наталья Дриманова сообщила, что в 2008 году прокуратура пыталась привлечь виновных к ответственности за эксплуатацию экологически опасного объекта. Но ни Советский районный суд, ни облсуд, прокуратуру не поддержал.

«Только сейчас дело сдвинулось с мертвой точки, — заявила Дриманова. — Хотелось бы, чтобы проект завершился успешно. Потому что уже были попытки. Разработали совершенно нежизнеспособный проект полигона в Красноармейском районе. По проекту было около100 замечаний, часть которых была просто не устранима. Сейчас площадь городской свалки составляет 85 гектаров. Это позор нашего города! Нужно от нее избавляться».

Декан факультета экологии Челябинского госуниверситета Сергей Лихачев отметил, как важно заниматься экологическим образованием южноуральцев, для того, чтобы не возникало стихийных свалок.

Что касается рекультивации, декан отметил, что «в стране на эти цели выделяется 5−7 млрд рублей ежегодно. Очевидно, что рекультивация челябинской свалки обойдется в серьезные деньги». Но пока нет ни конкурса, ни проекта, ни инвестора, об этом говорить рано.

Строительство мусоросжигательного завода совершенно не перспективно для Челябинска, считает член Общественного совета при Федеральной службе по надзору в сфере природопользования Елена Смирнова. Сжигать мусор дороже, чем его захоранивать. К тому же зола, образованная после термообработки, более токсичная.

«Что касается переработки мусора-это перспективно. Предполагается раздельный сбор отходов, их сортировка, компостирование. Но не для каждого случая подходит такая система. Например, бумага после переработки хуже, чем до, то есть теряются ее потребительские свойства».

Она также отметила, что в Челябинске существовало несколько предприятий, перерабатывающих пластик и отходы ТЭЦ, но при отсутствии поддержки и в кризисные времена они остановили свою работу. Эксперты так и не смогли ответить на вопрос, почему с 1993 года никто не понес наказание за эксплуатацию опасного экологического объекта?

Татьяна Харина объяснила подвижки ужесточением экологического законодательства, а другие собеседники привели примеры городов, где свалки также находятся в черте города — Уфа, Красноярск, Саратов. В заключении дискуссии эксперты пришли к мнению, что южноуральцам не помешает «сформировать экологическое сознание». Ведь мало кто сортирует мусор, и сдает батарейки и ртутные лампы в специальные пункты сбора.

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