«Свалка — позор Челябинска». Новый полигон обойдется мегаполису в три миллиарда

В 1993 году ее эксплуатация должна была завершиться, но из-за отсутствия альтернативы, мусор на свалку свозят до сих пор. Ужесточение экологического законодательства пошло на пользу Челябинску: уже к концу года эксплуатация свалки завершится, а мусор будут свозить в Полетаево и Копейск до тех пор, пока инвестор не построит новый полигон. По предварительным расчетам, его создание обойдется в три миллиарда рублей. При этом власти затрудняются сказать, когда же он появится, и есть ли желающие вложиться в его строительство.

Подробности — в материале «ФедералПресс».

Изменения в законодательстве предполагают, что будет выбран региональный оператор, отвечающий за вывоз ТБО, их сбор и транспортировку. Сейчас за вывоз мусора отвечают органы местного самоуправления. Так как к вывозу добавится еще несколько операций, то тариф для горожан увеличится.

По оценкам минтарифов области, он будет варьироваться в пределах 80−100 рублей в месяц. По словам первого замминистра экологии региона Татьяны Хариной, закон устанавливает сроки выбора регоператора до 1 мая 2017 года. Всего в Челябинской области будет шесть кластеров, а значит и шесть операторов. Торги по их выбору для Челябинска и Магнитогорска планируется провести уже в этом году. До конца года действующая свалка будет работать, затем предусмотрен переходный период. Когда мусор будет свозиться на полигоны в Копейск и Полетаево.

Однако, насколько он затянется, власти сказать затрудняются. Харина отметила, что есть лишь примерные цифры и сроки. Из областного бюджета 100 млн рублей выделяется на создание проекта рекультивации действующей свалки к концу 2018 года. Но чтобы получить федеральные деньги на рекультивацию, нужно предоставить одобренный экологическими инстанциями проект.

Предполагается, что 70% рекультивации будет проводиться за счет средств федерального бюджета и 30% — регионального. Рекультивация Челябинской свалки вошла в программу «Чистая страна», ориентировочно федерация готова выделить 699 млн рублей, но окончательные сроки и цифры еще не определены. Начальник Управления отходами администрации Челябинска Дмитрий Никишин заявил, что сейчас процесс создания полигона проходит только первую стадию изысканий.

Также предстоит конкурс для поиска исполнителя, госэкспертиза, экологическая экспертиза. Все зависит от замечаний и доработок и качественной работы исполнителя. Насколько затянется этот процесс, говорить преждевременно. «Так как это межмуниципальный полигон, занимаются им областные власти.

Челябинский кластер включает областной центр и 14 муниципалитетов. Он расположится в 40 километрах от города по Свердловскому тракту возле деревни Чишма, неподалеку от Русской Течи в Сосновском районе. Его площадь составит 100 гектаров. Мы провели изыскания, там хорошая санитарно-защитная зона и логистика", — уточнила Татьяна Харина.

Предполагается, что инвестор построит полигон в течение трех лет. Перед этим с ним будет заключен договор концессии. После строительства инвестор передаст полигон области, которая сдаст его ему в аренду на 25 лет. Конкурс концессии также запланирован на 2017 год. На новый полигон понадобиться примерно три миллиарда рублей, отметила первый замминистра, добавив, что сейчас ведется поиск инвесторов.