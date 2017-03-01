200 соглашений за два дня: Кубань привлекла инвесторов на форуме в Сочи
Два дня работы Российского инвестиционного форума в Сочи принесли Краснодарскому краю «богатый урожай».
Два дня работы Российского инвестиционного форума в Сочи принесли Краснодарскому краю «богатый урожай».
Всего на экономической площадке в
«Во второй день форума в Сочи внимательно ознакомился с каждым кубанским инвестпроектом. Доволен тем, что много внимания АПК и курортам», — поделился глава региона.
В качестве отдельной категории губернатор отметил возрождение предприятий-банкротов: «У нас хватает производств, которые можно реанимировать и использовать с умом».
В частности, было подписано 10 соглашений по развитию курортов. В строительство и реконструкцию пансионатов и отелей региона будет вложено более 1,3 млрд рублей и создано более 400 новых рабочих мест.
Кроме того, в результате реализации инвестиционных проектов в рамках трех соглашений о сотрудничестве в инвестиционной сфере планируемый объем инвестиций в
Как сообщало ИА REGNUM, российский инвестиционный форум в Сочи проходил в