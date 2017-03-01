200 соглашений за два дня: Кубань привлекла инвесторов на форуме в Сочи

Всего на экономической площадке в городе-курорте Кубань заключила соглашений на 140 млрд рублей. Делегация региона подписала свыше 200 соглашений и протоколов о намерениях. Об этом в своем микроблоге в Twitter написал губернатор края Вениамин Кондратьев.

«Во второй день форума в Сочи внимательно ознакомился с каждым кубанским инвестпроектом. Доволен тем, что много внимания АПК и курортам», — поделился глава региона.

В качестве отдельной категории губернатор отметил возрождение предприятий-банкротов: «У нас хватает производств, которые можно реанимировать и использовать с умом».

В частности, было подписано 10 соглашений по развитию курортов. В строительство и реконструкцию пансионатов и отелей региона будет вложено более 1,3 млрд рублей и создано более 400 новых рабочих мест.

Кроме того, в результате реализации инвестиционных проектов в рамках трех соглашений о сотрудничестве в инвестиционной сфере планируемый объем инвестиций в санаторно-курортную отрасль региона в ближайшие годы может превысить 10 млрд рублей. Новые точки роста получат не только популярные кубанские курорты Сочи, Анапа, Новороссийск, Геленджик и Горячий Ключ. Заинтересовались инвесторы и развитием Краснодара, Белореченского района, малых курортных поселков Черноморского побережья.