Гройсман заявил, что с 1 апреля в Украине появятся бесплатные лекарства

Местные власти должны будут выработать механизм возмещения стоимости лекарств пациентам.

«С 1 апреля мы запускаем выделения бесплатных лекарств, на это мы выделили полмиллиарда гривен, для украинцев у которых есть гипертоническая болезнь, сахарный диабет 2 типа и бронхиальная астма. То есть лекарства для этих хронических больных будут выделяться бесплатно», — сказал премьер'ер-министр.

Премьер также сказал, что сегодня будет отдельное поручение — разработать это решение на местах.

«Это уже будет ваша (глав областных и районных государственных администраций) ответственность, чтобы все ее механизмы вовремя начали работать», — заявил Владимир Гройсман.

Также он сообщил, что правительство работает над оптимизацией цен на украинские лекарства.

«1 марта мы вышли на финишную прямую по оптимизации цен на украинские лекарства. Хочу подчеркнуть, что правительство добьется снижение цен на лекарства в Украине по трем нозологиям», — отметил Владимир Гройсман.

Кабмин утвердил порядок перемещения товаров в зоне АТО. Решение было принято в ходе заседания правительства.