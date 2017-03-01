В Екатеринбурге приставы закрыли ресторан с гамбургерами, работавший на объекте культурного наследия

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, ранее Ленинский районный суд запретил эксплуатацию объекта культурного наследия «Доходный дом М. М. Денисова», который представляет пример многофункционального жилого дома начала ХХ века: его фасады выполнены в духе эклектики и формах «кирпичного стиля».

«В этом самом доме расположился один из сетевых ресторанов быстрого питания, специализирующихся на гамбургерах. На руководство общепита, согласно иску прокурора, возложили обязанности по приведению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями охранного обязательства», — пояснили в УФССП.

Судебные приставы-исполнители прибыли на адрес и запретили дальнейшую эксплуатацию культурного объекта. Посетители покинули ресторан, а персонал беспрекословно забрал вещи и оставшиеся продукты.