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14:40 (мск), источник: Nakanune.ru

В Екатеринбурге приставы закрыли ресторан с гамбургерами, работавший на объекте культурного наследия

Судебные приставы Екатеринбурга «освободили» объект культурного наследия от ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». Заведение было опечатано.

Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, ранее Ленинский районный суд запретил эксплуатацию объекта культурного наследия «Доходный дом М. М. Денисова», который представляет пример многофункционального жилого дома начала ХХ века: его фасады выполнены в духе эклектики и формах «кирпичного стиля».

«В этом самом доме расположился один из сетевых ресторанов быстрого питания, специализирующихся на гамбургерах. На руководство общепита, согласно иску прокурора, возложили обязанности по приведению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями охранного обязательства», — пояснили в УФССП.

Судебные приставы-исполнители прибыли на адрес и запретили дальнейшую эксплуатацию культурного объекта. Посетители покинули ресторан, а персонал беспрекословно забрал вещи и оставшиеся продукты.

Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Екатеринбурге приставы закрыли продуктовый магазин из-за шумного кондиционера.

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