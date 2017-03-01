В Екатеринбурге приставы закрыли ресторан с гамбургерами, работавший на объекте культурного наследия
Судебные приставы Екатеринбурга «освободили» объект культурного наследия от ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». Заведение было опечатано.
Судебные приставы Екатеринбурга «освободили» объект культурного наследия от ресторана быстрого питания «Бургер Кинг». Заведение было опечатано.
Как сообщили Накануне.RU в УФССП по Свердловской области, ранее Ленинский районный суд запретил эксплуатацию объекта культурного наследия «Доходный дом М. М. Денисова», который представляет пример многофункционального жилого дома начала ХХ века: его фасады выполнены в духе эклектики и формах «кирпичного стиля».
«В этом самом доме расположился один из сетевых ресторанов быстрого питания, специализирующихся на гамбургерах. На руководство общепита, согласно иску прокурора, возложили обязанности по приведению объекта культурного наследия в соответствии с требованиями охранного обязательства», — пояснили в УФССП.
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Как сообщало Накануне.RU, в конце прошлого года в Екатеринбурге приставы закрыли продуктовый магазин