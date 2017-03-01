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15:27 (мск), источник: РИА Крым

Сафонов предложил крымским властям практиковать ребейт

ЯЛТА, 1 мар — РИА Новости (Крым). Руководитель Федерального агентства по туризму Олег Сафонов предложил властям Крыма рассмотреть возможность применения в регионе ребейта — практики компенсации затрат, понесенных организациями кинематографии при производстве фильмов в данном регионе. Об этом Сафонов заявил журналистам в Ялте.

Источник: РИА "Новости"

«В нашей стране развивается такой механизм, когда приезжает в какой-то регион съемочная группа, снимает фильмы, сериалы, и регион возвращает определенную долю затрат тем компании, которые занимаются съемками, тем самым создавая очень благоприятные условия для того, чтобы как можно больше различных кинокомпаний, съемочных групп работало бы у вас. Мне кажется, это для Крыма имеет особое значение», отметил глава Ростуризма.

По его словам, Крым всегда являлся востребованным местом для кинематографистов. «Очень много известнейших и советских, и российских фильмов снималось в Крыму. И я прошу руководство Крыма подумать о включении в эту работу. Мы со своей стороны были бы очень рады, чтобы Крым уже работал (в этом направлении — ред.)», — сказал Сафонов.

По его мнению, практика ребейта в Крыму привлечет в регион съемочные группы, которые в течение нескольких месяцев будут жить на полуострове, и еще больше туристов, которые принесут региону дополнительные деньги.

«И это (ребейт — ред.) — очень важный и эффективный инструмент продвижения Крыма, потому что все будут понимать, что съемки проводились в Крыму», — добавил глава Ростуризма.

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