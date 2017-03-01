Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике
СМИ: Кроме Чуркина с ноября внезапно умерло 5 дипломатов из РФ
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Валерий Меладзе исполнил мечту тяжело больной девочки
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Медики назвали количество спиртного в крови Поргиной - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
СМИ: Мелании Трамп не нравится быть первой леди США
5 обычных женщин, которые изменили жизнь после 50 лет (фото)
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам
DS 7: французы сделали автомобиль для Парижа
Фоторепортажи
16Скончался Виталий Чуркин
8На Сицилии извергается вулкана Этна
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
18:05 (мск), источник: Ведомости

Столыпинский клуб написал альтернативу концепции Кудрина

Столыпинский клуб во главе с председателем Партии роста Борисом Титовым представил стратегию роста российской экономики. Для этого следует отказаться от политики плавающего курса рубля, провести эмиссию, занять у населения и финансовых инвесторов, нарастить дефицит бюджета и увеличить госдолг, говорится в презентации стратегии (с ней ознакомились «Ведомости»): полученные 5,5 трлн руб. следует направить на различные проекты по стимулированию роста.

Источник: РИА "Новости"

Главная задача экономической политики государства — перейти от макроэкономической стабилизации к стабильному росту, пишут авторы документа. Предлагаемые меры позволят удвоить объем ВВП к 2035 г., верят они: «а при реализации всего потенциала российской экономики — утроить».

Читайте также
Кудрин выступил против идеи облагать налогами труд роботов

Разработать «Стратегию роста» в качестве альтернативы концепции ЦСР Алексея Кудрина в июле попросил президента его помощник Андрей Белоусов. Владимир Путин на письме написал «Согласен». План действий правительства по ускорению экономического роста готовит и министерство экономического развития. Фактически в мае за внимание президента будут бороться три стратегии.

Деньги — институтам

Правительству и Центробанку уже в 2017—2018 гг. следует запустить масштабную программу стимулирования роста за 1,5−1, Предлагаемые меры позволят удвоить объем ВВП к 2035 г., говорит Титов. Основные бенефициары этой программы — институты развития (ВЭБ, ЭКСАР, корпорация МСП, Фонд промышленных проектов и др.) — их предлагается докапитализировать на 700 млрд руб. А ЦБ еще может создавать и новые институты развития, следует из презентации. Еще 450 млрд руб. потребуются на создание «банка плохих долгов» для реструктуризации производственных кредитов малых и средних предприятий. И почти 350 млрд руб. — на рефинансирование ЦБ коммерческих банков под различные проекты.

Читайте также
Чубайс рассказал, какие инновации изменят экономику России

Чтобы запустить инвестиционный процесс, государство должно содействовать в реализации как минимум 100 якорных проектов, которые дадут максимальный мультипликативный эффект для развития экономики, говорит Титов. Среди них создание промышленных и сельскохозяйственных кластеров в российских регионах. Например, мясной кластер в Калмыкии, кластер по глубокой переработке леса и деревообработке в Иркутской области и Забалькалье, кластер услуг для старших возрастов в Крыму и Кабардино-Балкарии, следует из презентации.

Стимулирование спроса и производств обойдется еще в 520 млрд руб. на первом этапе, говорится в стратегии. Предлагается стимулировать ипотеку по 5% годовых (это обойдется в 150 млрд руб.) и выкупить ЦБ облигации АИЖК. Субсидировать потребление социально незащищенными категориями граждан отечественной продукции и лекарств на 170 млрд, стимулировать спрос на продукцию автопрома и машиностроения на 200 млрд.

Откуда деньги?

Источник финансирования — средства населения: чтобы они не перетекали на валютный рынок, Предлагаемые меры позволят удвоить объем ВВП к 2035 г., номинировать их в рублях, а погашать по курсу рубля к евро. Бюджет должен поддерживать дефицит в среднесрочной перспективе до 3% ВВП, а финансировать его внешними займами. Приемлемым столыпинцы считают госдолг в 30−35% ВВП.

«Кредитная эмиссия» от Центробанка может принести еще около 1,5 трлн руб. Предлагаемые меры позволят удвоить объем ВВП к 2035 г., считают столыпинцы. А еще реализовывать «непубличную политику таргетирования умеренно низкого курса рубля». В моменты же экстремальной волатильности курса вводить ограничения на валютные позиции банков, обязывать экспортеров продавать валютную выручку, продавать населению и инвесторам индексные облигации, привязанные к корзине валют, говорится в стратегии.

Налоги и политика

Есть в стратегии роста и ряд налоговых предложений: установить контрольный показатель средней налоговой нагрузки на уровне не выше 35% от коммерческой прибыли компаний, ввести налоговые каникулы сроком на пять лет для новых производственных предприятий.

Для действующих предприятий предложено установить налоговый зачет по всем видам налогов на 50% стоимости нового оборудования и технологий. Для деофшоризации ввести офшорный коэффициент по налогу на прибыль и имущество. Предлагается ослабить административное давление, в два раза снизить число согласований прокуратуры на проведение плановых и внеплановых проверок, ограничить административные расследования, запретить накладывать штрафы и другие наказания по их итогам.

Читайте также
Кудрин рассказал, что мешает реформам в России

Принципы внешней экономической политики должны быть умеренно жесткими и протекционистскими, изложенными еще Витте и Менделеевым: отсутствие пошлин на импорт финансов (инвестиций), низкие пошлины на импорт средств производства (оборудования, комплектующих, технологий), высокие пошлины на потребительские товары.

Столыпинцы выступают против повышения пенсионного возраста до тех пор, пока продолжительность жизни в России не достигнет 75 лет. При этом следует обеспечить 100%-ное государственное бюджетное финансирование пенсионных обязательств, возникших во время СССР. А накопительную пенсионную систему надо перевести на добровольную основу, снизив ставки страховых платежей в ПФР, ФОМС.

Для претворения реформ в жизнь нужно создать штаб, так называемый delivery unit, говорится в стратегии: им может стать президентский совет по стратегическому развитию и приоритетным проектам. Исполнительный директор штаба должен стать первым вице-премьером по развитию.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Дональд Трамп не хочет слушаться ВТО
ООН назвала причастных к военным преступлениям в битве за Алеппо
Сирийская армия выбила боевиков ИГ из цитадели Пальмиры
Лучший теннисист мира выступил против wild card для Шараповой
Ислам может стать самой популярной религией до конца века
Росстат обнародовал рейтинг среднемесячных зарплат в госорганах
Названо количество семей в России, арендующих жилье
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Найден актер на роль Вещего Олега в новом историческом боевике Продюсеры заявляют, что будут ориентироваться на современный формат — сериалы «Викинги» и «Игра престолов»
Недвижимость
Как сделать кухню удобной и яркой
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Крупнейшие банки объявили о снижении ипотечных ставок
В Москве стало больше домов, где летом не отключат воду
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Чем занять пустую стену? Идеи, которые пора освежить
8 способов поклеить обои иначе
Пластиковое окно пропускает холод: что делать?
Как выбрать мебель для маленькой кухни
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь