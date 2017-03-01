Столыпинский клуб написал альтернативу концепции Кудрина

Главная задача экономической политики государства — перейти от макроэкономической стабилизации к стабильному росту, пишут авторы документа. Предлагаемые меры позволят удвоить объем ВВП к 2035 г., верят они: «а при реализации всего потенциала российской экономики — утроить».

Правительству и Центробанку уже в 2017—2018 гг. следует запустить масштабную программу стимулирования роста за 1,5−1, Предлагаемые меры позволят удвоить объем ВВП к 2035 г., говорит Титов. Основные бенефициары этой программы — институты развития (ВЭБ, ЭКСАР, корпорация МСП, Фонд промышленных проектов и др.) — их предлагается докапитализировать на 700 млрд руб. А ЦБ еще может создавать и новые институты развития, следует из презентации. Еще 450 млрд руб. потребуются на создание «банка плохих долгов» для реструктуризации производственных кредитов малых и средних предприятий. И почти 350 млрд руб. — на рефинансирование ЦБ коммерческих банков под различные проекты.

Разработать «Стратегию роста» в качестве альтернативы концепции ЦСР Алексея Кудрина в июле попросил президента его помощник Андрей Белоусов. Владимир Путин на письме написал «Согласен». План действий правительства по ускорению экономического роста готовит и министерство экономического развития. Фактически в мае за внимание президента будут бороться три стратегии.

Чтобы запустить инвестиционный процесс, государство должно содействовать в реализации как минимум 100 якорных проектов, которые дадут максимальный мультипликативный эффект для развития экономики, говорит Титов. Среди них создание промышленных и сельскохозяйственных кластеров в российских регионах. Например, мясной кластер в Калмыкии, кластер по глубокой переработке леса и деревообработке в Иркутской области и Забалькалье, кластер услуг для старших возрастов в Крыму и Кабардино-Балкарии, следует из презентации.

Стимулирование спроса и производств обойдется еще в 520 млрд руб. на первом этапе, говорится в стратегии. Предлагается стимулировать ипотеку по 5% годовых (это обойдется в 150 млрд руб.) и выкупить ЦБ облигации АИЖК. Субсидировать потребление социально незащищенными категориями граждан отечественной продукции и лекарств на 170 млрд, стимулировать спрос на продукцию автопрома и машиностроения на 200 млрд.

Откуда деньги?

Источник финансирования — средства населения: чтобы они не перетекали на валютный рынок, Предлагаемые меры позволят удвоить объем ВВП к 2035 г., номинировать их в рублях, а погашать по курсу рубля к евро. Бюджет должен поддерживать дефицит в среднесрочной перспективе до 3% ВВП, а финансировать его внешними займами. Приемлемым столыпинцы считают госдолг в 30−35% ВВП.

«Кредитная эмиссия» от Центробанка может принести еще около 1,5 трлн руб. Предлагаемые меры позволят удвоить объем ВВП к 2035 г., считают столыпинцы. А еще реализовывать «непубличную политику таргетирования умеренно низкого курса рубля». В моменты же экстремальной волатильности курса вводить ограничения на валютные позиции банков, обязывать экспортеров продавать валютную выручку, продавать населению и инвесторам индексные облигации, привязанные к корзине валют, говорится в стратегии.

Налоги и политика

Есть в стратегии роста и ряд налоговых предложений: установить контрольный показатель средней налоговой нагрузки на уровне не выше 35% от коммерческой прибыли компаний, ввести налоговые каникулы сроком на пять лет для новых производственных предприятий.

Для действующих предприятий предложено установить налоговый зачет по всем видам налогов на 50% стоимости нового оборудования и технологий. Для деофшоризации ввести офшорный коэффициент по налогу на прибыль и имущество. Предлагается ослабить административное давление, в два раза снизить число согласований прокуратуры на проведение плановых и внеплановых проверок, ограничить административные расследования, запретить накладывать штрафы и другие наказания по их итогам.