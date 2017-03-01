Мэрия Новосибирска ищет разработчика программы развития транспорта
НОВОСИБИРСК, 1 марта, РИА ФедералПресс. Мэрия Новосибирска объявила конкурс на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.
НОВОСИБИРСК, 1 марта, РИА ФедералПресс. Мэрия Новосибирска объявила конкурс на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.
Департамент транспорта и
Победитель конкурса должен будет разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города. В программу должен быть включен паспорт, характеристика состояния транспортной системы города на данный момент, прогноз транспортного спроса, объем передвижения населения и перевозок грузов по Новосибирску. Также программа включает в себя проектирование, строительство и реконструкцию транспортных объектов.
Программа КРТИ должна учитывать развитие города до 2030 года и охватывать всю площадь города (502 кв. км). Исполнитель получит средства двумя траншами по 10 миллионов — в 2017 и 2018 году.
Ранее транспортную модель Новосибирска уже разрабатывал СГУПС в 2014 году. В ней были учтены потоки транспорта в зависимости от времени суток и интенсивности транспортных потоков. Также там составлен прогноз изменения загруженности улиц за 5, 10 и 15 лет. Город заплатил за разработку этой модели 16,6 млн рублей. К сожалению, транспортная модель оказалась неработоспособной.