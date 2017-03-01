Мэрия Новосибирска ищет разработчика программы развития транспорта

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска опубликовал на сайте госзакупок конкурс, победитель которого получит контракт на 20 миллионов рублей. Заявки будут приниматься до 22 марта, сообщает «Сибкрай.ru».

Победитель конкурса должен будет разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города. В программу должен быть включен паспорт, характеристика состояния транспортной системы города на данный момент, прогноз транспортного спроса, объем передвижения населения и перевозок грузов по Новосибирску. Также программа включает в себя проектирование, строительство и реконструкцию транспортных объектов.

Программа КРТИ должна учитывать развитие города до 2030 года и охватывать всю площадь города (502 кв. км). Исполнитель получит средства двумя траншами по 10 миллионов — в 2017 и 2018 году.

Ранее транспортную модель Новосибирска уже разрабатывал СГУПС в 2014 году. В ней были учтены потоки транспорта в зависимости от времени суток и интенсивности транспортных потоков. Также там составлен прогноз изменения загруженности улиц за 5, 10 и 15 лет. Город заплатил за разработку этой модели 16,6 млн рублей. К сожалению, транспортная модель оказалась неработоспособной.