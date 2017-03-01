Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого»
СМИ: В почках Чуркина нашли яд
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео)
Собчак против Брежневой: последний шанс
СМИ опубликовали видео убийства брата лидера КНДР Камеры видеонаблюдения зафиксировали момент нападения на Ким Чен Нама
Можно ли детям соблюдать пост: мнение диетолога
Правила безопасности, которые могут спасти ребенку жизнь
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Стало известно, как расселят пятиэтажки в Москве
Жена Караченцова находилась за рулём нетрезвой - СМИ
«Не оставили шансов»: Порошенко о сражении с РФ
Российская модель устроила фотосессию на крыше небоскреба
Собчак против Брежневой: последний шанс
«Не смог отойти от пирса»: СМИ о флагмане Киева в учениях НАТО
На Украине сказали, зачем купили списанные корабли
Названы самые беспроблемные трехлетние автомобили
Автомобильная компания начала выпуск пива
Фоторепортажи
10Северо-восток Бразилии страдает от сильнейшей за последние 30 лет засухи
8Минобороны испытало новую военную технику в Арктике
10Традиционный февральский карнавал на Гаити
14Церемония вручения кинопремии «Оскар-2017»
14:55 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Мэрия Новосибирска ищет разработчика программы развития транспорта

НОВОСИБИРСК, 1 марта, РИА ФедералПресс. Мэрия Новосибирска объявила конкурс на разработку программы комплексного развития транспортной инфраструктуры города.

Департамент транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска опубликовал на сайте госзакупок конкурс, победитель которого получит контракт на 20 миллионов рублей. Заявки будут приниматься до 22 марта, сообщает «Сибкрай.ru».

Победитель конкурса должен будет разработать программу комплексного развития транспортной инфраструктуры города. В программу должен быть включен паспорт, характеристика состояния транспортной системы города на данный момент, прогноз транспортного спроса, объем передвижения населения и перевозок грузов по Новосибирску. Также программа включает в себя проектирование, строительство и реконструкцию транспортных объектов.

Программа КРТИ должна учитывать развитие города до 2030 года и охватывать всю площадь города (502 кв. км). Исполнитель получит средства двумя траншами по 10 миллионов — в 2017 и 2018 году.

Ранее транспортную модель Новосибирска уже разрабатывал СГУПС в 2014 году. В ней были учтены потоки транспорта в зависимости от времени суток и интенсивности транспортных потоков. Также там составлен прогноз изменения загруженности улиц за 5, 10 и 15 лет. Город заплатил за разработку этой модели 16,6 млн рублей. К сожалению, транспортная модель оказалась неработоспособной.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
, вы можете комментировать еще  дней
Правила размещения комментариев
31 деньподписки за59рублей
Оплатите подписку, чтобы читать все комментарии и участвовать в обсуждении новостей
Оплатить подписку
Зоя Светова пожалуется в Басманный суд и ЕСПЧ на обыскавших ее следователей
Путин признал провал российской системы антидопингового контроля
СМИ: лидер ИГ обратился с прощальной речью к сторонникам
«Туполев» собрал первый полноразмерный макет ПАК ДА
СМИ сообщили о задержании супруги Фийона
В Грузии приняли закон о «прослушке»
Турция может закрыть доступ на авиабазу Инджирлик для США
Советник Трампа объяснила, зачем забралась на диван в Белом доме
Спорт
Российский футбол вышел из зимней спячки В предстоящую пятницу стартует вторая часть сезона РФПЛ - практически все команды уже завершили зимние сборы и готовятся к возобновлению Премьер-лиги
Авто
С апреля инспекторы ДПС начнут работать по новым правилам МВД подготовило новый регламент по надзору за дорожным движением для сотрудников ДПС, где прописаны возможные ситуации на дороге и правила взаимодействия
Hi-Tech
Фото: какой будет Земля в 2050 году «Лаборатория Касперского» представила на MWC 2017 проект, который показывает, как изменится наша планета через несколько десятилетий
Кино
Лариса Гузеева с мужем снимаются в новом шоу «Первого» Актриса и телеведущая будет оценивать кулинарные способности участников и звезд в шоу «ТилиТелеТесто»
Недвижимость
Эксперты назвали города России с дешевым жильем
Россияне массово получают ВНЖ в Греции за покупку жилья
Рынок жилья Петербурга лишился трехкомнатных квартир
Минстрой: ипотечные ставки будут ниже 10%
Леди
Какая одежда будет в моде этой весной (фото) Главные тенденции с мировых подиумов: берите на заметку
Дети
Подросшая дочка Асмус и Харламова умилила поклонников (видео) Маленькая Анастасия трогательно поздравила папу с днем рождения.
Все о ремонте
Как сделать темную комнату светлее: 8 идей от профи
Подвесной унитаз: принципы выбора и установки конструкции
Как сделать стеновую нишу под телевизор?
Ванные комнаты всех оттенков синего (фото)
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь