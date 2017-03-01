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14:49 (мск), источник: РИАЦ

Проезд по Волгограду становится дешевле

Это стало возможным благодаря реализации комплексной транспортной схемы.

Источник: РИАЦ

Планомерное внедрение комплексной транспортной схемы в Волгограде привело к тому, что проезд по городу стал более организованным. Маршрутные такси, срок эксплуатации большинства из которых подошел к критической черте, постепенно заменяются современными комфортными автобусами, парк которых, при поддержке администрации Волгоградской области, был значительно обновлен. Наведение порядка в дорожно-транспортной сфере повысило безопасность пассажирских перевозок. Кроме того, оптимизация маршрутов общественного транспорта делает путешествия по областной столице менее затратными для пассажиров.

Так, в настоящее время проезд от ст. Татьянка-1 до Спартановки стоит 55 рублей. Сюда входит поездка автобусом № 31 (20 руб.) до ост. «К-р Юбилейный» с пересадкой там на маршрутку № 40 (35 руб.). После реализации комплексной транспортной схемы та же поездка обойдется на четыре рубля дешевле: маршруткой № 69 (15 руб.) до ост. «К-р Юбилейный», и далее с двумя пересадками автобусом № 77 (18 руб.) и автобусом № 21 (18 руб.).

Аналогично подешевеют и другие маршруты:

П. Горьковский — Спартановка

До внедрения КТС: маршрутка № 88 (25 руб.) до ж/д вокзала + автобус № 1 (20 руб.). Итого 45 руб.

После: автобус № 88 (18 руб.) + автобус № 25 по 2-й Продольной (18 руб.). Итого 36 руб.

П. Горьковский — Жилгородок

До: маршрутка № 88 (25 руб.) до 2-й Продольной + маршрутка № 10 (18 руб.) Итого 43 руб.

После: автобус № 88 (18 руб.) до 2-й Продольной + автобус № 25 (18 руб.). Итого 36 руб.

П. Горьковский — Спартановка по 1-й Продольной

До: маршрутка № 88 (25 руб.) + троллейбус № 8а (20 руб.) или автобус № 95 (20 руб.). Итого 45 руб.

После: автобус № 88 (18 руб.) до ул. Рабоче-Крестьянской + троллейбус № 8а (18 руб.) или автобус № 95 (18 руб.). Итого 36 руб.

Ул. Штеменко — «Юбилейный»

До: маршрутка № 2с (30 руб.) + автобус № 77 (20 руб.). Итого 50 руб.

После: автобус № 25 (18 руб.) + автобус № 77 (18 руб.). Итого 36 рублей.

Ж\д вокзал — «Юбилейный»

До: маршрутка № 28 (20 руб.) + маршрутка № 40 (20 руб.). Итого 40 рублей.

После: автобус № 2 (18 руб.) + автобус № 77 (18 руб.). Итого 36 руб.

В. Ельшанка — Горная поляна

До: маршрутка № 31К (20 руб.). Итого: 20 руб.

После: автобус № 31К (18 руб.). Итого: 18 руб.

Спартановка — Тулака

До: маршрутка № 10А (20 руб.) + маршрутка № 7А (15 руб.). Итого: 35 руб.

После: автобус № 95 (18 руб.) или троллейбус № 8А (18 руб.). Итого: 18 руб.

Пос. Верхнезареченский — ул. Тополевая

До: маршрутка № 61 (15 руб.) + маршрутка № 40 (35 руб.). Итого: 50 руб.

После: автобус № 61 (18 руб.) + автобус № 95 (18 руб.). Итого: 36 руб.

Авиагородок — 39-я Гвардейская

До: маршрутка № 6А (15 руб.) + маршрутка № 2С (30 руб.). Итого: 45 руб.

После: маршрутка № 6А (с новым номером — 15 руб.) + автобус № 95 (18 руб.). Итого: 33 руб.

Авиагородок — Спартановка

До: маршрутка № 6А (15 руб.) + маршрутка № 2С (30 руб.) + маршрутка 10А (15 руб.). Итого: 60 руб.

После: маршрутка № 6А (с новым номером — 15 руб.) + автобус № 95 (18 руб.). Итого: 33 руб.

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