Проезд по Волгограду становится дешевле
Это стало возможным благодаря реализации комплексной транспортной схемы.
Это стало возможным благодаря реализации комплексной транспортной схемы.
Планомерное внедрение комплексной транспортной схемы в Волгограде привело к тому, что проезд по городу стал более организованным. Маршрутные такси, срок эксплуатации большинства из которых подошел к критической черте, постепенно заменяются современными комфортными автобусами, парк которых, при поддержке администрации Волгоградской области, был значительно обновлен. Наведение порядка в
Так, в настоящее время проезд от ст. Татьянка-1 до Спартановки стоит 55 рублей. Сюда входит поездка автобусом № 31 (20 руб.) до ост. «К-р Юбилейный» с пересадкой там на маршрутку № 40 (35 руб.). После реализации комплексной транспортной схемы та же поездка обойдется на четыре рубля дешевле: маршруткой № 69 (15 руб.) до ост. «К-р Юбилейный», и далее с двумя пересадками автобусом № 77 (18 руб.) и автобусом № 21 (18 руб.).
Аналогично подешевеют и другие маршруты:
П. Горьковский — Спартановка
До внедрения КТС: маршрутка № 88 (25 руб.) до ж/д вокзала + автобус № 1 (20 руб.). Итого 45 руб.
После: автобус № 88 (18 руб.) + автобус № 25 по 2-й Продольной (18 руб.). Итого 36 руб.
П. Горьковский — Жилгородок
До: маршрутка № 88 (25 руб.) до 2-й Продольной + маршрутка № 10 (18 руб.) Итого 43 руб.
После: автобус № 88 (18 руб.) до 2-й Продольной + автобус № 25 (18 руб.). Итого 36 руб.
П. Горьковский — Спартановка по 1-й Продольной
До: маршрутка № 88 (25 руб.) + троллейбус № 8а (20 руб.) или автобус № 95 (20 руб.). Итого 45 руб.
После: автобус № 88 (18 руб.) до ул.
Ул. Штеменко — «Юбилейный»
До: маршрутка № 2с (30 руб.) + автобус № 77 (20 руб.). Итого 50 руб.
После: автобус № 25 (18 руб.) + автобус № 77 (18 руб.). Итого 36 рублей.
Ж\д вокзал — «Юбилейный»
До: маршрутка № 28 (20 руб.) + маршрутка № 40 (20 руб.). Итого 40 рублей.
После: автобус № 2 (18 руб.) + автобус № 77 (18 руб.). Итого 36 руб.
В. Ельшанка — Горная поляна
До: маршрутка № 31К (20 руб.). Итого: 20 руб.
После: автобус № 31К (18 руб.). Итого: 18 руб.
Спартановка — Тулака
До: маршрутка № 10А (20 руб.) + маршрутка № 7А (15 руб.). Итого: 35 руб.
После: автобус № 95 (18 руб.) или троллейбус № 8А (18 руб.). Итого: 18 руб.
Пос. Верхнезареченский — ул. Тополевая
До: маршрутка № 61 (15 руб.) + маршрутка № 40 (35 руб.). Итого: 50 руб.
После: автобус № 61 (18 руб.) + автобус № 95 (18 руб.). Итого: 36 руб.
Авиагородок — 39-я Гвардейская
До: маршрутка № 6А (15 руб.) + маршрутка № 2С (30 руб.). Итого: 45 руб.
После: маршрутка № 6А (с новым номером — 15 руб.) + автобус № 95 (18 руб.). Итого: 33 руб.
Авиагородок — Спартановка
До: маршрутка № 6А (15 руб.) + маршрутка № 2С (30 руб.) + маршрутка 10А (15 руб.). Итого: 60 руб.
После: маршрутка № 6А (с новым номером — 15 руб.) + автобус № 95 (18 руб.). Итого: 33 руб.