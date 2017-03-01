Омичи платят всё больше и больше налогов

Региональное управление федеральной налоговой службы посчитали налоги, уплаченные представителями малого и среднего бизнеса, сообщает областное минэкономики.

В реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 2016 году включён 71 221 налогоплательщик Омской области, что на 4% больше, чем в 2015 году. Поступления налогов от налогоплательщиков в бюджеты всех уровней в 2016 году составили 17 млрд рублей. Это больше, чем в предыдущем налоговом периоде на 2,2 млрд рублей.

При этом доля представителей среднего бизнеса в общем объёме поступлений налогов составила 14,7%, малого бизнеса — 45,3%, микробизнеса — 40%.