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15:27 (мск), источник: РИА Крым

Севастопольский асфальтобетонный завод заработает к концу марта

СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). Первый в Севастополе государственный асфальтобетонный завод будет достроен в текущем месяце и введен в эксплуатацию 22 марта, сообщили в пресс-службе правительства города.

«В конце прошлого года начались активные работы по ремонту и строительству дорог, которые выявили дефицит асфальтовой смеси. Ввиду этого заводы-изготовители стали повышать цены на материал. По инициативе главы Севастополя Дмитрия Овсянникова из бюджета города выделены средства на строительство государственного предприятия, которое позволит обеспечить необходимое количество асфальта для ремонта дорог по приемлемым ценам», — отметил директор департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры Игорь Титов в ходе контрольного выезда на место.

На строительство государственного завода направлено 55 млн рублей, все необходимое оборудование уже поставлено и сейчас продолжаются монтажные работы.

«Для достижения результатов закуплена новая техника, которая передана ГБУ “Севавтодор”: комбинированные дорожные машины, асфальтоукладчики, лаборатория, позволяющая контролировать качество выполняемых работ. Строительство завода — еще один шаг к модернизации дорожного покрытия города», — добавил Титов.

На сегодняшний день в городе работает четыре коммерческих предприятия, изготавливающих асфальтобетонную смесь, которые сами формируют ценовую политику на материалы, отметили в пресс-службе Правительства Севастополя.

Как подчеркнул директор ГБУ «Севавтодор» Виталий Узлов, новый завод обеспечит государственное бюджетное учреждение необходимым количеством материала для ремонта городской дорожной сети.

«Для ремонта дорог “Севавтодору” в год необходимо около 60 тысяч тонн материала, а прогнозируемая среднесуточная выработка завода — 600−800 тонн асфальтобетонной смеси. Государственный завод будет изготавливать все виды материала, включая смеси на модифицированных битумах, что позволит сделать покрытие более прочным, качественным и долговечным», — заключил Узлов.

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