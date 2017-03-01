Севастопольский асфальтобетонный завод заработает к концу марта
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). Первый в Севастополе государственный асфальтобетонный завод будет достроен в текущем месяце и введен в эксплуатацию 22 марта, сообщили в
СЕВАСТОПОЛЬ, 1 мар — РИА Новости (Крым). Первый в Севастополе государственный асфальтобетонный завод будет достроен в текущем месяце и введен в эксплуатацию 22 марта, сообщили в
«В конце прошлого года начались активные работы по ремонту и строительству дорог, которые выявили дефицит асфальтовой смеси. Ввиду этого
На строительство государственного завода направлено 55 млн рублей, все необходимое оборудование уже поставлено и сейчас продолжаются монтажные работы.
«Для достижения результатов закуплена новая техника, которая передана ГБУ “Севавтодор”: комбинированные дорожные машины, асфальтоукладчики, лаборатория, позволяющая контролировать качество выполняемых работ. Строительство завода — еще один шаг к модернизации дорожного покрытия города», — добавил Титов.
На сегодняшний день в городе работает четыре коммерческих предприятия, изготавливающих асфальтобетонную смесь, которые сами формируют ценовую политику на материалы, отметили в
Как подчеркнул директор ГБУ «Севавтодор» Виталий Узлов, новый завод обеспечит государственное бюджетное учреждение необходимым количеством материала для ремонта городской дорожной сети.
«Для ремонта дорог “Севавтодору” в год необходимо около 60 тысяч тонн материала, а прогнозируемая среднесуточная выработка завода — 600−800 тонн асфальтобетонной смеси. Государственный завод будет изготавливать все виды материала, включая смеси на модифицированных битумах, что позволит сделать покрытие более прочным, качественным и долговечным», — заключил Узлов.