Депутата возмутило получение семьей топ-менеджера ЖССБ трех шикарных квартир

«Фракция “Ак жол” в очередной раз обращается к правительству с предложением навести порядок в деятельности указанного учреждения (ЖССБ — КазТАГ)», — указал Барлыбаев в депутатском запросе на имя премьер-министра на пленарном заседании палаты в среду.

При этом он пояснил, что его претензии относятся к историям с получением льготных многомиллионных кредитов на жилье родственниками руководства этого банка.

«Так, семья заместителя председателя банка получила льготные многомиллионные кредиты на приобретение трех квартир, несмотря на уже разгоревшийся к тому времени скандал и поручения главы государства прекратить эту вакханалию.

Для сравнения: в тот период ставки по ипотеке в коммерческих банках доходили до 20%, а семье зампреда Жилстройсбербанка выдали под 4%, — уточнил парламентарий.

«Многие рядовые казахстанцы разрываются на двух-трех работах, отказывают себе и детям в самом необходимом, чтобы не лишиться единственного жилья. Они оплачивают ежемесячные платежи в сотни тысяч, и им еще отказывают в рефинансировании по старому курсу тенге.

А родственники руководителя госжилищного банка, за шикарные квартиры в центре столицы платят — вы не поверите! — всего 20 тыс. тенге в месяц. Покажите нам, где и когда такие шикарные условия предоставлялись рядовому казахстанцу?! — возмутился Барлыбаев.

По его словам, здесь однозначно присутствует конфликт интересов.

«Если даже такое положение, как уверяют в самом банке, и законно, то оно как минимум некорректно и даже аморально по отношению к обществу. Программы Жилстройсбербанка создавались президентом для поддержки простых людей. А бюрократические ухищрения в нормативных документах, позволяющие манипулировать ими, можно и должно пресекать.

Партия «Ак жол» всегда выступает за поддержку бизнеса, включая банковский сектор. Но мы призываем разделять частный бизнес и коммерцию за государственный счет, как говорилось в популярном фильме «Кавказская пленница»: «А ты не путай свою личную шерсть с государственной», — подчеркнул депутат.

В заключение мажилисмен добавил, что «вопрос здесь даже не в деньгах, а в доверии граждан к важным госпрограммам, которое может оказаться подорванным из-за личных аппетитов исполнителей».

Напомним, в подведомственном нацхолдингу «Байтерек» Жилстройсбербанке разгорается скандал. Семья замглавы правления ЖССБ Айжан Медеуовой получила аж три льготные квартиры. И ни в Жилстройсбербанке, ни в «Байтереке» не видят в этом ничего предосудительного.