Депутата возмутило получение семьей топ-менеджера ЖССБ трех шикарных квартир
Депутат мажилиса парламента РК Ерлан Барлыбаев попросил правительство навести порядок в деятельности АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБ), передает КазТАГ.
Депутат мажилиса парламента РК Ерлан Барлыбаев попросил правительство навести порядок в деятельности АО «Жилстройсбербанк Казахстана» (ЖССБ), передает КазТАГ.
«Фракция “Ак жол” в очередной раз обращается к правительству с предложением навести порядок в деятельности указанного учреждения (ЖССБ — КазТАГ)», — указал Барлыбаев в депутатском запросе на имя
При этом он пояснил, что его претензии относятся к историям с получением льготных многомиллионных кредитов на жилье родственниками руководства этого банка.
«Так, семья заместителя председателя банка получила льготные многомиллионные кредиты на приобретение трех квартир, несмотря на уже разгоревшийся к тому времени скандал и поручения главы государства прекратить эту вакханалию.
Для сравнения: в тот период ставки по ипотеке в коммерческих банках доходили до 20%, а семье зампреда Жилстройсбербанка выдали под 4%, — уточнил парламентарий.
«Многие рядовые казахстанцы разрываются на
А родственники руководителя госжилищного банка, за шикарные квартиры в центре столицы платят — вы не поверите! — всего 20 тыс. тенге в месяц. Покажите нам, где и когда такие шикарные условия предоставлялись рядовому казахстанцу?! — возмутился Барлыбаев.
По его словам, здесь однозначно присутствует конфликт интересов.
«Если даже такое положение, как уверяют в самом банке, и законно, то оно как минимум некорректно и даже аморально по отношению к обществу. Программы Жилстройсбербанка создавались президентом для поддержки простых людей. А бюрократические ухищрения в нормативных документах, позволяющие манипулировать ими, можно и должно пресекать.
Партия «Ак жол» всегда выступает за поддержку бизнеса, включая банковский сектор. Но мы призываем разделять частный бизнес и коммерцию за государственный счет, как говорилось в популярном фильме «Кавказская пленница»: «А ты не путай свою личную шерсть с государственной», — подчеркнул депутат.
В заключение мажилисмен добавил, что «вопрос здесь даже не в деньгах, а в доверии граждан к важным госпрограммам, которое может оказаться подорванным
Напомним, в подведомственном нацхолдингу «Байтерек» Жилстройсбербанке разгорается скандал. Семья замглавы правления ЖССБ Айжан Медеуовой получила аж три льготные квартиры. И ни в Жилстройсбербанке, ни в «Байтереке» не видят в этом ничего предосудительного.