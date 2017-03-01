«Уралуправтодор» планирует отремонтировать 550 км федеральных трасс

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник «Уралуправтодора» Алексей Борисов.

По его словам, в 2017 году финансирование по дорожно-строительным работам увеличилось с 15 млрд руб. до 16,5 млрд руб. Среди планируемых к капитальному ремонту автодорог четыре участка трассы М-5 «Урал», Пермь — Екатеринбург, один участок трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и три участка автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.