«Уралуправтодор» планирует отремонтировать 550 км федеральных трасс

Об этом сегодня на пресс-конференции рассказал начальник «Уралуправтодора» Алексей Борисов.
По его словам, в 2017 году финансирование по дорожно-строительным работам увеличилось с 15 млрд руб. до 16,5 млрд руб. Среди планируемых к капитальному ремонту автодорог четыре участка трассы М-5 «Урал», Пермь — Екатеринбург, один участок трассы Р-354 Екатеринбург — Шадринск — Курган и три участка автодороги Р-404 Тюмень — Тобольск — Ханты-Мансийск.
Продолжится реконструкция на участках трасс Р-242 в Пермском крае (с 33 по 47 км и с 13 по 33 км) и Р-351 Екатеринбург — Тюмень (с 148 по 168 км). Также ремонтные работы будут проводиться на семи участках трассы Р-404 в ХМАО-Югре и на 10-километровом участке трассы Р-254 «Иртыш» в Тюменской области.
В 2016 году «Уралуправтодор» отремонтировал более 465 км дорог и привел в нормативное состояние 13 искусственных сооружений общей протяженностью 1400 п. м и ликвидировал 16 очагов аварийности.