Нижегородская область остается лидером в ПФО по ценам на жилье

Средняя цена на первичном рынке жилья в Нижегородской области на конец IV квартала 2015 года составила 63,6 тысяч рублей, на конец IV квартала 2016 года — 60,5 тысяч рублей за кв. м. На вторичном рынке цена жилья снизилась за этот период снизилась с 65,9 до 64,6 тысяч рублей за кв. м.

Второе место по цене жилья в ПФО с большим отрывом занимает Татарстан. Здесь к концу IV квартала 2016 года средняя цена «первички» составляла 52,8 тысяч рублей, «вторички» — 59,7 тысяч рублей за кв. м. При этом в республике за год подорожала «вторичка».

Самое дешевое жилье в округе расположено в Чувашии: здесь цена первичного жилья равна 38 тысяч рублей, вторичного — 39,1 тысяч рублей за кв. м.