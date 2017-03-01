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16:04 (мск), источник: IrkutskMedia.ru

Консорциум авиахолдингов могут создать для развития аэропорта Иркутск

Вместе с «Новапортом» в него могут попасть «Аэропорты Регионов» и «БазЭл».

Иркутская область предложила компромиссный вариант модернизации аэропорта Иркутска. Глава Приангарья Сергей Левченко предложил инвесторам создать консорциум, который должен будет реконструировать старый аэропорт, так и построить новый за пределами города. Отмечается, что интерес к развитию объекта проявил Виктор Вексельберг из «Аэропорты регионов», а также участие в нем предлагалось владельцу «Базэла» Олегу Дерипаске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на газету «Коммерсантъ».

Губернатор Иркутской области подчеркнул, что региону нужны инвесторы, которые и модернизируют аэропорт, и построят новый авиаузел. План создания аэропорта в 25 км от Иркутска разработан в 2008—2009 годах, он включает строительство ВПП длиной 4,2 км и аэровокзала для обслуживания до 1,8 тысяч пассажиров одновременно. Сейчас, по словам губернатора, потенциальные инвесторы просят продать старый аэропорт или создать совместную компанию для управления им, но регион «не устраивает» их неопределенность относительно строительства нового аэропорта. Власти также рассчитывают, что инвесторы возьмут «в нагрузку» десять районных аэропортов. По оценкам Сергея Левченко, минимальные затраты на новый аэропорт (с учетом ВПП) составят 1,5−2 млрд долларов.

Регион планирует достичь предварительных соглашений до конца года. На условия согласен «Новапорт», готовый рассмотреть требование о создании консорциума в рамках конкурсного отбора инвестора, и заявили, что «всегда подразумевают строительство нового аэропорта при общении с администрацией региона». В холдинге напомнили, что строительство и финансирование аэродромной инфраструктуры не зависит от инвестора, поскольку находится в ведении государства. «БазЭл» сам неоднократно изъявлял желание принять участие в отборе инвесторов для развития объекта, но пока отсутствие ответов со стороны региона и заявленный приоритетный инвестор не предоставляли возможность такого участия. По мнению компании, консорциум конкурентов «практически очень сложно реализуем» и потребуется определенный период согласования, но развитие проекта под управлением консорциума может быть «формой взаимодействия между оператором, финансовыми институтами и другими сторонами».

Идея объединить конкурентов в консорциуме пока выглядит малореализуемой, заявил главный эксперт Института экономики транспорта и транспортной политики НИУ ВШЭ Федор Борисов. Он отметил, что пока единственным удачным примером является развитие петербургского Пулково, но в этом консорциуме немецкая Fraport не являлась конкурентом другим участникам внутри РФ.

Независимый эксперт Андрей Крамаренко считает «маловероятным» выделение в ближайшие годы из федерального бюджета средств на новый аэропорт, поэтому все, видимо, ограничится реконструкцией терминала. В отличие от Саратова и Ростова-на-Дону в Иркутске нет ограничений на старом аэродроме по обслуживанию пассажиропотока, а вопрос безопасности полетов в аэропортах в центре города успешно решен во многих странах.

Напомним, Правительство Приангарья решило провести конкурс инвесторов для аэропорта Иркутска, но ключевым партнером региона остается «Новапорт» Романа Троценко. Стороны хотят создать совместную компанию, которая и выберет оптимальную модель государственно-частного партнерства. Другой претендент на актив — «Базэл Аэро» Олега Дерипаски недоволен таким форматом и считает, что у «Новапорта», выступающего и консультантом и соучредителем проектной компании, возникает конфликт интересов.

Председатель правительства Иркутской области Александр Битаров опроверг слухи о том, что Иркутский аэропорт планируется продать за 1,5 млрд рублей. Он напомнил, что губернатор неоднократно высказывался на тему продажи аэропорта и категорически отказывался это делать. По словам Александра Битарова, на строительство нового аэровокзала и модернизацию аэропорта планируется потратить 20 млрд рублей. По мнению председателя правительства, этот проект не обойдется одним инвестором.

Аэропорт Иркутска является привлекательным активом, к которому в будущем проявят интерес все крупные аэропортовые группы России, заявил глава аналитической службы агенства «АвиаПорт» Олег Пантелеев. По его словам, шансы на участие в реализации данного проекта есть у каждого авиагиганта, пока не определены условия сотрудничества области и инвестора и не проведены конкурсные процедуры. Два основных конкурента в аэропортовом бизнесе — «Новапорт» и «БазЭл» — готовы соперничать за воздушную гавань столицы Приангарья, которая указом президента России передана в собственность области. Сейчас фаворитом в этой битве является «Новапорт» Романа Троценко, с которым у правительства региона есть предварительные договоренности.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что компания «Аэропорт Девелопмент», входящая в структуру холдинга «Базовый элемент» Олега Дерипаски, не потеряла интерес к развитию аэропорта Иркутска. Несмотря на имеющуюся формальную договоренность, без проведения конкурса между региональным правительством и компанией «Новапорт», входящей в группу AEON Романа Троценко, интересы крупного аэропортного бизнеса все же столкнутся за авиаузел столицы Приангарья.

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