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15:58 (мск), источник: Капитал

Спрос на новые легковые автомобили вырос на 31% с начала года

В феврале на украинском рынке было реализовано 4856 новых легковых автомобилей, сообщает ассоциация «Укравтопром». По сравнению с прошлым годом февральский результат увеличился на 16 процентов, сообщает пресс-служба Укравтопрома.

Источник: Капитал

Наибольшим спросом в последнем месяце зимы, как и в прошлом году, пользовались автомобили марки Renault, которых было продано в количестве 532 шт. Таким образом, по сравнению с февралем 2016 года продажи этого французского бренда в Украине выросли на 24 процента.

Следующим по популярности автомобильным брендом стал Volkswagen, автомобили которого выбрали 374 покупателя или на 98% больше, чем годом ранее.

Замыкает лидерскую тройку Toyota с результатом 335 автомобилей. При этом февральские продажи Toyota снизились на 5 процентов.

Далее в ТОП-10 месяца, по объемах реализации, расположились: Hyundai — 332 шт. (+43%); KIA — 327 шт. (+48%); Nissan — 285 шт. (-5%); Ford — 279 шт. (+92%); Skoda — 248 шт. (+6%); BMW — 225 шт. (+8%); Mercedes-Benz — 188 шт. (-7%).

Титул самого популярного автомобиля февраля получил KIA Sportage. Эту машину выбрали 236 покупателей.

Всего с начала года в Украине зарегистрировано 9678 продаж новых легковых автомобилей, что на 31% больше, чем за аналогичный период 2016 года.

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