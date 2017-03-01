МАРТ выступает за упрощение ведения бизнеса в малых городах

Владимир Колтович рассказал, что МАРТ подготовлен проект указа, касающийся упрощения работы бизнеса в малых городах в сфере торговли, общественного питания и бытовых услуг.

«Там выделены определенные условия, при которых ИП или юрлица попадают под действие указа. Мы обсудили это с государственными органами, не со всеми нашли понимание. Продолжаем процесс обсуждения», — отметил министр.

По его мнению, развивать конкуренцию посредством упрощения ведения бизнеса в малых городах необходимо для того, чтобы раскрепостить инициативу.

«Есть прецедент — агроэкотуризм. За десять лет с 30 агроэкоусадеб мы имеем более 2 тыс. Это тот индикатор, который говорит, что в обществе есть заинтересованность, возможность образовывать предприятия, работать, решать вопрос самозанятости», — подытожил Владимир Колтович.