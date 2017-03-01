В Беларуси проиндексированы цены на газ и тарифы на тепловую и электроэнергию для населения

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр газа составит Br2,26 с одного проживающего в месяц. Тариф на газ в жилье, где есть газовая плита и индивидуальный газовый водонагреватель, но нет централизованного горячего водоснабжения, составит Br6,53 за кубометр.

Тариф за кубометр газа в домах и квартирах, где есть приборы индивидуального учета расхода газа и индивидуальные газовые отопительные приборы, в отопительный сезон составит Br0,0911, летом 1 кубометр газа будет стоить Br0,2853. При отсутствии индивидуальных газовых приборов тариф составит Br0,2853 за кубометр газа независимо от сезона.

Согласно документу тариф на тепловую энергию для нужд отопления и горячего водоснабжения составит Br15,6722 за 1 Гкал.

Кубометр газа в квартирах и домах, где есть газовая плита, но нет централизованного горячего водоснабжения и индивидуального газового водонагревателя, будет стоить Br3,69.

В жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы, но нет приборов индивидуального учета расхода газа, в отопительный период придется платить Br0,4513 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, в летний период — Br0,1692.

Кубометр сжиженного газа в квартирах и домах с установленными приборами индивидуального учета расхода газа и индивидуальными газовыми отопительными приборами в отопительный сезон будет стоить Br1,6277, в летний период — Br0,7608. При отсутствии индивидуальных газовых отопительных приборов 1 кубометр также будет стоить Br0,7608.

Если в доме или квартире не используются приборы индивидуального учета расхода газа, но есть газовая плита и централизованное горячее водоснабжение или индивидуальный водонагреватель (за исключением газового), цена за 1 кубометр сжиженного газа составит Br2,26 с одного проживающего в месяц. При наличии газовой плиты и газового водонагревателя и отсутствии центрального горячего водоснабжения кубометр сжиженного газа будет стоить Br6,44, при наличии газовой плиты, отсутствии централизованного горячего водоснабжения и газового водонагревателя — Br3,02.

Тариф на сжиженный газ в жилье, где есть индивидуальные газовые отопительные приборы в отопительный сезон составит Br5,3438 за 1 кв.м общей площади жилого помещения в месяц, летом — Br0,7608. Цена 1 кг газа в баллонах весом 21 кг в пределах норм потребления составит Br0,5404 руб. Таким образом, баллон будет стоить Br11,35.

Тариф на электроэнергию в жилых домах и квартирах, оборудованных электрическими плитами, составит Br0,1013 за 1 кВт.ч. Дифференцированный тариф в таких жилых помещениях в период минимальных нагрузок (с 22.00 до 17.00) — Br0,0708 за 1 кВт.ч, а в период максимальных нагрузок (с 17.00 до 22.00) — Br0,2027. Электрическая энергия для нужд отопления и горячего водоснабжения с присоединенной мощностью оборудования более 5 кВт в период минимальных нагрузок (с 23.00 до 6.00) составит Br0,0834 за 1 кВт.ч, в остальное время суток — Br0,155.

Постановление вступает в силу с 1 марта.