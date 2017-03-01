Визовый центр Испании откроется 3 марта в Краснодаре
Компания BLS International Limited, выполняющая функции визового оператора Испании, откроет восемь новых визовых центров в регионах РФ.
Компания BLS International Limited, выполняющая функции визового оператора Испании, откроет восемь новых визовых центров в регионах РФ.
По данным генерального консульства Испании в России, визовые центры откроются в Саратове, Воронеже, Самаре, Уфе, Красноярске, Перми, Нижнем Новгороде и Краснодаре. После их открытия число визовых центров страны достигнет 14 на всей территории РФ.
В Краснодаре визовый центр будет расположен по адресу: ул. Красноармейская, 43.
Ранее Российский союз туриндустрии (РСТ) обратился к властям Испании с письмом, в котором просил увеличить число визовых центров в России.
Число визовых центров страны резко сократилось в российских регионах с приходом нового подрядчика МИД Испании по приему визовых обращений BLS International Services Ltd. Компания выиграла тендер по управлению визовыми центрами осенью 2016 года. Ранее визовые центры обслуживала компания VFS.
С начала работы BLS, 17 декабря 2016 года, прием заявлений на выдачу испанской визы одновременно прекратили визовые центры в 24 городах России. Подать документы стало возможно только в Москве и Петербурге. Лишь с 1 февраля 2017 года офисы BLS открылись в Екатеринбурге, Новосибирске, Казани и