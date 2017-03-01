Иностранцы смогут получать электронные визы для въезда в Калининград

«Мы изначально задумывались о полной отмене виз и создании безвизового режима именно для Калининграда, но потом остановились на том варианте, который сейчас прошел голосование в Думе. И с учетом того что такой механизм уже есть для Владивостока, хотели бы применить его и для Калининграда», — цитирует ТАСС Антона Алиханова.

По его словам, механизм предполагает получение виз через официальный сайт МИД. Инициатива об упрощении визового режима для региона вошла в пакет поправок к Закону об Особой экономической зоне Калининградской области, который проходит заключительные согласования на федеральном уровне. Он включает ряд льгот для бизнеса, которые должны стимулировать приток инвестиций.