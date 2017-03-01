Воронежские власти выделят 85 млн рублей на летний отдых детей
В лагерях отдохнут 7,3 тыс ребят.
В лагерях отдохнут 7,3 тыс ребят.
Власти Воронежа и Воронежской области выделят более 85 млн рублей на детский отдых летом 2017 года, сообщила глава городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова на совещании в среду, 1 марта. В лагерях отдохнут 7,3 тыс. детей — на 2,5% больше, чем в 2016 году.
Увеличить число отдохнувших в детских лагерях ребят поможет организация 10-дневных смен. Семь таких смен планируют открыть в четырех муниципальных лагерях.
Летом 2017 года воронежских детей примут 11 стационарных лагерей и спортивная база
По словам Любови Кулаковой, в лагерях Воронежской области, санаториях и пансионатах отдохнут почти 2,9 тыс. школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжат работу пришкольные, профильные,
Любовь Кулакова отметила необходимость «своевременно и качественно подготовить загородные базы к началу школьных каникул». При их подготовке учтут все требования и замечания