Воронежские власти выделят 85 млн рублей на летний отдых детей

Власти Воронежа и Воронежской области выделят более 85 млн рублей на детский отдых летом 2017 года, сообщила глава городского управления образования и молодежной политики Любовь Кулакова на совещании в среду, 1 марта. В лагерях отдохнут 7,3 тыс. детей — на 2,5% больше, чем в 2016 году.

Увеличить число отдохнувших в детских лагерях ребят поможет организация 10-дневных смен. Семь таких смен планируют открыть в четырех муниципальных лагерях.

Летом 2017 года воронежских детей примут 11 стационарных лагерей и спортивная база детско-юношеской школы по спортивному ориентированию № 18. Из ведомственных лагерей будут работать «Восход» (бюджетное учреждение «Спортсооружения»), «Кристалл» (епархиальное управление), «Вымпел» (концерн «Созвездие») и «Зеленый огонек» (РЖД). Из муниципальных лагерей для ребят откроются «Алмаз», «Полет», «Костер», «Голубой экран», «Восток-4», «Маяк», «Кировец» и спортивная база.

По словам Любови Кулаковой, в лагерях Воронежской области, санаториях и пансионатах отдохнут почти 2,9 тыс. школьников, находящихся в трудной жизненной ситуации. Продолжат работу пришкольные, профильные, оборонно-спортивные лагеря. С их учетом различными формами летнего отдыха охватят 16,6 тыс. учеников. Школьникам также организуют подработки на время каникул. Старшеклассников устроят помощниками вожатых в муниципальных лагерях. Руководство областного Центра занятости населения «Молодежный» запланировало трудоустроить 2,4 тыс. подростков в 2017 году (в 2016 году на летнюю работу устроили около 2 тыс.).