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16:41 (мск), источник: Noi.md

Адвокаты Молдовы обвиняют режим в злоупотреблениях и запугивании

Союз адвокатов Молдовы бьет тревогу по поводу участившихся нарушений в отношении правозащитников, совершенных государственными служащими, сообщает Noi.md.

Источник: Noi.md

Представители союза утверждают, что они неоднократно сигнализировали о нарушениях, допущенных сотрудниками правоохранительных органов в порядке возбуждения уголовных дел в отношении адвокатов Вячеслава Цуркана и Максима Белинского, но их обращения были проигнорированы властями и запугивание продолжается.

«Против адвокатов возбуждают все новые и новые дела. Злоупотребления государственных чиновников продолжаются, тем самым нарушается право защитников на независимость и свободное осуществление профессии. Против наших коллег возбуждают уголовные дела по несправедливым, произвольным и субъективным причинам, их обвиняют в фальшивых заявлениях. Эти действия создают серьезный юридический прецедент, влияющий на законность, и сеют страх среди адвокатов», — заявила сегодня председатель Союза адвокатов Нина Лозан.

Адвокат Ион Дрон назвал действия прокуроров в отношении двух названных адвокатов попытками преследования, направленными на то, чтобы заставить их замолчать. Юрист обратился к генпрокурору Эдуарду Харунжену с просьбой вмешаться, чтобы остановить произвол.

«Создается впечатление, что против нас применятся политика кулака во рту. Прокуроры пытаются заставить замолчать тех, кто осмеливается действовать в соответствии с законными интересами клиентов, а не так, как хотят прокуроры, которых мы раздражаем своими запросами в судебные инстанции. Г-н генеральный прокурор, кто-то оказывает Вам плохую услугу, у Вас есть нужные полномочия, чтобы пресечь эту попытку преследования адвокатов Белинского и Цуркана», — заявил Ион Дрон.

Отметим, что в октябре 2016 года прокуратура Рышканского района возбудила уголовные дела в отношении адвокатов Максима Белинского и Вячеслава Цуркана, которые отстояли в суде интересы двух граждан, лишенных наследства. Защитники утверждают, что стали мишенью прокуратуры после того, как они обнаружили, что к схеме присвоения имущества причастен бывший сотрудник полиции.

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